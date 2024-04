Shakira revela cuál es la canción suya que ya no puede escuchar: "Creo que exageré"

Shakira ha estado promocionando su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, con diferentes entrevistas y hasta una presentación gratuita con las que ha emocionado a sus fanáticos. La barranquillera está orgullosa de la evolución profesional y personal que representa este disco, por lo que reveló la canción antigua que ya no disfruta tanto.



Recientemente, Shakira estuvo como invitada en el espacio First We Feast, un reconocido programa de entrevistas que hace probar a los artistas algunas de las alitas más picantes de Estados Unidos. Mientras demostraba su fuerza para enfrentar las salsas más picantes, la colombiana habló de su proceso musical.

El entrevistador recordó unas recientes declaraciones de la artista de 47 años en las que "dices que escuchas a la antigua Shakira en la radio en esas canciones y les dices a tus hijos 'solía apestar'". El hombre agrega que sus palabras no son ciertas, pues sus canciones han sido éxitos por años, pero entonces le pregunta: "¿Qué te produce molestia o cringe cuando escuchas tu material de hace años?".

Sorprendentemente, Shakira insistió en que son "muchas cosas" las que no le gustan de sus antiguas canciones. Mencionó en esta ocasión Suerte o Whenever Wherever, una de las canciones que le dio fama mundial, tanto en inglés como en español, en el año 2001.



"Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? el lero, lole, lole. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, demasiado Shakira", reconoció la cantante.

Además, la barranquillera detalló que a lo largo de los años se ha sentido mucho más segura con su voz y su manera de cantar. "Noté que después de mis embarazos mi voz es más gruesa y más redondeada y mis elecciones son más maduras".

Anteriormente, Shakira expresó: "A veces, estoy con mis hijos y escucho alguna de mis canciones anteriores y les digo: '¡Qué mal cantaba!'. No sé por qué tengo fans, creo que he evolucionado y me gusto mucho más como artista ahora, pero eso soy solo yo, a algunos de mis fans les gusto más en otras etapas de mi carrera".