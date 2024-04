Shakira reveló los secretos para cuidar su piel y cabello: "No pensé que la belleza fuera mi fuerte"

Además de su talento musical, algo que los fanáticos de Shakira han destacado de la barranquillera por años ha sido su belleza y la manera en la que conserva su figura. En medio de una reciente entrevista, la colombiana reveló sus secretos.



Shakira concedió una entrevista a la revista enfocada en belleza femenina llamada Allure en la cual, además de dar unas polémicas declaraciones sobre la película Barbie, también reveló los productos y tratamientos que utiliza.

La intérprete de Monotonía señaló a la periodista que no acude a muchos tratamientos de belleza, pues a lo largo de su vida le ha dado más importancia a sus aptitudes que a su apariencia física. "No pensé que la belleza fuera mi fuerte. Pensé que era sólo una cosa más que podía explotar".

También agregó que "por supuesto, de vez en cuando me ponía rímel y me alisaba el pelo. Me sentí sexy y usé esa sensualidad cruda muchas veces en el escenario como una forma de expresarme, pero creo que confío en otras aptitudes más que sólo en la belleza".

Sin embargo, reveló que uno de sus secretos por muchos años ha sido hidratarse el rostro con aceite de marula y ácido hialurónico: "Cuando tengo una aparición, hago la cosa más loca: me masajeo la cara y el cuello muy vigorosamente porque creo que la circulación, la irrigación de la sangre a la piel y los músculos, puede rejuvenecer, por lo que luzco más tersa".

Pero claro, uno de los grandes atractivos de Shakira por años ha sido su cabellera rizada: "He probado todos los productos para el cabello del mercado. No hay muchos que puedan lidiar con el daño, la humedad, el frizz, el brillo y todo eso".

Como ella es Shakira, encontró la solución: "Fui a un laboratorio y desarrollé mis propios productos, mi propia línea. Quizás algún día comparta mi secreto".