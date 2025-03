Shakira tomaría acciones legales contra Clara Chía por involucrarse en decisión sobre sus hijos

Aunque a inicios de febrero se detalló que la relación entre Shakira y Piqué mejoraba , todo parece indicar que el regreso de la colombiana a los escenarios y sus indirectas al español y su nueva novia en los conciertos ha generado diferencias entre ellos. Además, Clara Chía se estaría involucrando en importantes decisiones, cosa que a la barranquillera le molestaría.

¿Shakira estaría planeando demandar a Clara Chía?

El periodista Jordi Martin, reconocido por su vínculo cercano al entorno de Shakira y por ser quien reveló al mundo el romance de Piqué y Clara Chía, contó en el programa 'El Gordo y la Flaca' que "la cantante estaría evaluando sus opciones legales y no se descarta que en los próximos días tome decisiones".

El motivo, según reveló El Nacional de Cataluña, sería la intervención de Clara Chía en la decisión que tomó Shakira sobre la educación de sus hijos. Como se sabe, luego de que Piqué no se quedara en Miami para cuidar de sus hijos mientras la cantante estaba de gira, Milan y Sasha han acompañado a la colombiana en sus conciertos en Brasil, Perú, Colombia y Argentina.

Milan y Sasha acompañaron a Shakira en su presentación. Foto: redes sociales

Para evitar que los niños pierdan clases, Shakira contrató tutores especializados para los menores, algo con lo que Piqué no estaría de acuerdo. "Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber", reveló el diario mencionado.

La opinión de Clara Chía sobre las decisiones de Shakira incomodarían bastante a la cantante, especialmente si se trata de la crianza de sus hijos. Según revelaron las fuentes al diario español, la colombiana "se siente incómoda con la idea de que Chía tenga un papel activo en la crianza de los niños, lo que lleva a una discusión entre las partes" y por eso estaría considerando acciones legales.

¿Qué dice Piqué al respecto?

Nuevamente, Piqué queda en medio de las diferencias entre su ex y su novia, dividido entre mantener una buena relación con Shakira por sus hijos y evitar problemas con Clara Chía. Según reveló Jordi Martin en el programa de chismes, el español tomó una posición, a favor de su novia, planteándole a la colombiana la razón de su molestia.

"Piqué le dice a Shakira que se siente dolido con ella por los 10 mandamientos", aseguró el periodista español. Esto haría referencia a los mandamientos de la loba , una serie de consignas que Shakira comparte en todos sus conciertos y que, en el punto número 9 dice: "Una loba no codiciará los bienes ajenos ¡Claramente!", una indirecta para la nueva pareja del exfutbolista.

Clara Chía estará distancia de Piqué por algunos meses - Foto: @ClaraYGerard

Piqué le habría puesto condición a Shakira

Según el periodista, Piqué le habría dicho a Shakira que "no tienes por qué atacarme ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados con cada concierto que haces". Sin embargo, reveló que el español nuevamente estaría buscando apartamento en Miami para pasar tiempo con sus hijos, pero todo esto con una condición a la colombiana.

"Si quieres que nuestra relación vuelva a ser amigable, deja de atacarnos y así yo me vengo a Miami", le habría dicho el español a la colombiana, pero no se cree que Shakira haga caso a la condición, cambiando los mandamientos de sus conciertos.

¿Piqué se quiere radicar en Miami?

Además de estar en la ciudad para compartir con Milan y Sasha, Jordi Martin reveló que Piqué estaría interesado en radicarse en Miami por cuestiones laborales.

"Está adquiriendo un apartamento en Brickell. Quiere montar aquí una empresa tipo Kosmos, una empresa fuerte relacionada con el soccer, tenis e influencers. Quiere hacer un negocio pionero en Miami", aseguró Martin.

