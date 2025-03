Piqué se queja del nuevo estilo de vida que tienen sus hijos, alejados de Barcelona: "No es sano"

La vida de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, ha cambiado bastante en los últimos tres años, luego de la separación de la colombiana y el español. En unas recientes entrevistas, el exfutbolista profesional reveló cómo lo han impactado esos cambios y las diferencias que nota en sus hijos.

El presidente de la Kings League dio algunas entrevistas en los últimos días, con las cuales vuelve a ser tendencia a nivel mundial. Todo esto en medio de la gira de conciertos de Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la cual se ha generado controversia por la presencia de sus hijos, quienes finalmente no se quedaron con Piqué, como se había anunciado .

¿Qué dijo Piqué sobre sus hijos?

En medio de una conversación con su colega Iker Casillas en el podcast 'Bajo los palos', Gerard Piqué dio sus opiniones sobre el fútbol actual y los cambios que, según él, debe tener. El exfutbolista detalló que, luego de que sus hijos se mudaran a Miami con Shakira, se han alejado de este deporte.

Cuando todos vivían en Barcelona, Milan y Sasha brillaban en clases de fútbol, siguiendo los pasos de su padre, incluso asistían a muchos de los partidos de Piqué con el Barcelona. Ahora los niños en Miami han encontrado otras pasiones, como la música.

Según el español, las nuevas generaciones le prestan menos atención al fútbol. "Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un obsesionado del fútbol y es culé como no te puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça contra el que sea, un partido de Liga, y en el minuto 10 o 15, él toma el iPad y también va viendo el partido, pero no cada jugada, sino los goles".

El empresario resaltó que le fútbol debería ser entretenimiento para todos y por eso se deben buscar nuevas maneras de entretener a los más jóvenes que ahora tienen todo a la mano. "Toca adaptar este producto a las nuevas generaciones, no puedes vender los mismos 90 minutos de hace 30 años, debe haber cambios".

Por otro lado, Piqué también habló con el podcast catalán 'Som EVA' sobre su nuevo estilo de vida y señaló que, en sus ratos libres "tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día".

Sin embargo, el exfutbolista resaltó que el ajetreado ritmo de su vida no ha cambiado, al contrario, se ha vuelto más complicada. Piqué resaltó que al mirar atrás y ver la vida de los deportistas, "ves todas estas cosas y es muy bestial. Supone un ritmo de vida que no es ni sano", pero que ahora, su vida consiste en viajar constantemente entre continentes para pasar tiempo con sus hijos. "Ayer estuve en París, mañana me voy a Miami y estaré diez días. Tengo la sensación de que estoy viajando más ahora que cuando era futbolista".

