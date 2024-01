Silvestre Dangond se disculpó por regañar a seguidor en un concierto: "Me pasé"

En días pasados, el cantante vallenato Silvestre Dangond se hizo viral en las redes sociales por haber regañado a un fanático que asistió a uno de sus conciertos. Recientemente, el artista pidió perdón públicamente.



Los hechos sucedieron en Riohacha, La Guajira, a mediados de diciembre, cuando el cantante estaba dando un concierto con motivo de su gira por Colombia denominada Ta Malo Tour, la cual recibe ese nombre por su más reciente álbum musical Ta Malo.

En el concierto, Silvestre Dangond estaba presentando en vivo los sencillos de su nuevo trabajo musical y, aunque también interpretó éxitos pasados como Materialista o Las locuras mías, se molestó cuando un fanático le pidió que cantara una canción que lanzó en 2010.

El fanático le pidió al artista que interpretara La tartamuda, lo que causó la reacción airosa de Silvestre Dangond.



"Tú estás desactualizado o viniste a joderme la vida, estás como raro… Tanta canción bonita que yo tengo y viene a pedir La tartamuda. Es cachera que se avecina o ya pasó, la verdad es que me sorprendió", dijo el cantante sobre el escenario.

El momento se volvió viral en las redes sociales, donde muchos se rieron con la situación, pero otros criticaron al urumitero por la manera de tratar a su fanático. Los malos comentarios empezaron a llegar al artista, señalando que su acción fue bastante "grosera".

Tras varios días de lo sucedido, en su cuenta de Instagram, el cantante Silvestre Dangond decidió pronunciarse sobre lo sucedido en La Guajira y pedir perdón. El intérprete de Niégame tres veces coincidió con sus críticos y aceptó su error.



"Yo a veces manejo un humor negro, pero al final la gente paga una entrada por una complacencia y creo que me pasé por tratar de hacer reír a los asistentes, dije lo que no tenía que decir y a esa persona que me pidió La tartamuda le pido disculpas", dijo el artista.

"Siempre estoy para complacer a la gente y la gente me conoce, pero, en estos días, el ataque en redes sociales está muy fuerte... Hay que respirar profundo porque en nuestro corazón no existe el odio, ni el rencor", aclaró Silvestre Dangond.