Susana Gómez, novia de Maluma, contó detalles de cómo se enteró que estaba embarazada

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, lanzó el pasado domingo en su canal de YouTube el primer capítulo de la serie documental sobre su vida. En ese episodio mostró el momento en el que compartió con su familia que estaba esperando a su hija París.

¿Cómo se enteró Maluma que iba a ser papá?

En el video, que dura seis minutos, la que se robó la atención de los seguidores del cantante fue Susana Gómez, la pareja del cantante. 'Susi' permanece alejada del foco público y tan solo se ve en algunas publicaciones del cantante, pero en esta ocasión la mujer fue pieza central de la narración.

Es Gómez la que cuenta en una parte del video el momento en el que descubre que está embarazada y cómo reaccionó. En esa reunión familiar que, según se detalla en la grabación, ocurrió el 7 de agosto de 2023, Susana Gómez contó todo.

La paisa reveló que "la ginecóloga me mandó un montón de exámenes. entonces yo estaba sentada con mi mamá y mi mamá: 'te salió la prolactina muy alta, ¿será que estás en embarazo?'.

Susana contó que en ese momento no lo pensaba, pero como su mamá le dejó la duda decidió hacerse una prueba de embarazo: "Llegué a la casa y va saliendo una crucecita [en la prueba de embarazo] y yo pensaba 'esto es mentira', entonces pedí la de semanas y decía +3". Su primera reacción, reveló, fue pensar "¿ahora qué hago y a quién le digo?".

En ese momento Maluma interviene en la conversación y cuenta su parte: "Yo llegué a la casa y Susi me tenía un regalo y yo: ¿y por qué un regalo?' es como raro que un día random de la semana me dé un regalo, no entendía. Cuando me siento en el balcón [llora] uff, cuando yo veo esas dos pruebas de embarazo y veo que más de 3 semanas".

El cantante agregó que en el regalo había zapaticos de bebé, los cuales empacó en su maleta al día siguiente pues debía salir de viaje por compromisos laborales. "Me fui con esos zapatos de viaje y yo abría el morral y siempre que veía los zapaticos lloraba y pensaba '¡es verdad!'".