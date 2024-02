Tierno momento de Greeicy y Mike Bahía en La Voz Kids: hubo besos y canción dedicada

Greeicy y Mike Bahía están juntos en La Voz Kids , programa en el que la artista es una de las entrenadoras y su pareja es su colega en la preparación de las batallas de su equipo. En el más reciente capítulo, los dos famosos protagonizaron un romántico momento en el que se demostraron su amor con música y varios besos.

En medio del programa en el que se vivieron tres importantes batallas entre los pequeños participantes, Mike Bahía fue el encargado de dar una presentación en vivo con su canción Si Dios fuera poeta. Antes de empezar a cantar, el artista le avisó a su pareja: "Te la dedico".

La presentación recibió muchos aplausos y halagos por parte de los demás integrantes de La Voz Kids. Laura Tobón destacó la "muestra de amor tan bonita" que Mike Bahía tuvo sobre el escenario con Greeicy , mientras que Andrés Cepeda enalteció al artista por "demostrar que se puede hacer urbano sin vulgaridad y con letras hermosas".

Antes y después de la presentación de Mike Bahía, el artista se dio un beso en la boca con su pareja Greeicy, con quien tuvo a su primogénito Kai. El artista aprovechó el momento para recordar lo especial que es para él acompañar a la caleña en esta oportunidad.

"Este escenario me abrió a mí las puertas a una carrera musical y quiero agradecerte, amor, por apoyarme en esto. En algún momento yo le dije a Greeicy que o me hacía rico siendo su mánager o iba detrás de mi sueño haciendo música y ella me dijo que fuera tras mi sueño", recordó Mike Bahía.

Greeicy, por su parte, destacó que el cantante se ha convertido en su compañero de vida en todo sentido. "No solo eres mi colega, mi mejor amigo, mi pareja, me parece súper importante que también me estés acompañando en esta oportunidad tan bonita", resaltó la artista.

Al final, todos aplaudieron a la pareja mientras concluían el romántico momento con un beso, previo a la batalla de las participantes del equipo Greeicy en La Voz Kids.