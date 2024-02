Tres artistas más se bajaron del Festival Estéreo Picnic: estos serán sus reemplazos

Nuevos imprevistos enfrenta el Festival Estéreo Picnic a pocas semanas de su primera edición en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá. Este martes, 27 de febrero de 2024, tres artistas anunciaron que ya no harán parte de este evento.



En el mes de enero, el festival musical enfrentóla salida de la banda Paramore, uno de los headliners de su cartel, reemplazando su presentación con la de la agrupación Kings of Leon.

Ahora fueron Rina Sawayana, Dove Cameron y Jaden Smith los cantantes que anunciaron que ya no se presentarán en el evento programado para los días 21, 22, 23 y 24 de marzo.

Los artistas internacionales no solo cancelaron para el FEP 2024 en Bogotá, también se bajaron de los festivales Lollapalooza de la región que se llevarán a cabo en el mismo mes. Por ahora, se desconocen los motivos por los que los famosos decidieron cancelar sus espectáculos.

Rina Sawayana, Dove Cameron y Jaden Smith estaban programados para los días jueves 21, viernes 22 y domingo 24, respectivamente. Según confirmaron desde el Festival Estéreo Picnic, sus espectáculos serán reemplazados por The Vaccines, Leisure y Saiko en las fechas indicadas.



Con estos cambios, así queda conformado el cartel del Festival Estéreo Picnic 2024:

¡The Vaccines, Leisure y Saiko se unen al #FEP2024! Estamos a solo días de vernos de nuevo y no podemos esperar. Lamentamos informar que debido a circunstancias imprevistas y ajenas a la producción, Dove Cameron, Jaden y Rina Sawayama no harán parte de está edición del Festival. pic.twitter.com/0l3Ey8DNw6 — EL PRESENTE. (@Festereopicnic_) February 27, 2024

A diferencia del caso de Paramore, en esta ocasión, la compañía organizadora del evento no anunció la posibilidad de cambio de boletas para asistir otro día al festival.

Kings of Leon, Sza, Sam Smith, Feid, Placebo, Limp Bizkit, Blink-182 y Arcade Fire son los grandes headliners de esta edición del FEP en Bogotá.

Además, estarán acompañados por otros artistas como James Blake, Grupo Frontera, The Blaze, Tainy, Fruko Y Sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet, Arca, Kevin Kaarl, The Blessed Madonna Nicki Nicole, Omar Apollo, Zhu, Whomadewho, Kittin, Nothing But Thieves, Floating Points, Yves Tumor, Future Islands, La Etnnia, Poolside, Overmono, Ysy A, Latin Mafia, Penyair, Irepelusa, Oblivion's Mighty Trash, Verraco, Homie!, Ruzto, Dillom, Tornall, Divino Niño, Laura Pérez, Maca & Gero, El Kalvo, Sa!Koro, Akriila, Lolabúm, Okraa, Verito Asprilla, Matar Fuma, Lucas Hill, Nuclear Digital Transistor, Mala Bengala, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Buha 2030, Afro Legends, More, Mariscos, Volcán, Caballos De Fuerza, Anamaría Oramas y Laurél.