Video oficial de '¿Cómo pasó?', canción de Ela Taubert y Joe Jonas: hora de estreno en Colombia

Ela Taubert, cantautora colombiana , ha capturado la atención con su reciente colaboración con Joe Jonas en la canción '¿Cómo pasó?'. Este tema ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas. La presentación de este sencillo en los Latin Grammys 2024 fue uno de los momentos más destacados de la noche.

Durante la ceremonia de los Latin Grammys, celebrada en el Kaseya Center de Miami, Ela Taubert sorprendió al público con una interpretación en vivo de '¿Cómo pasó?', junto a Joe Jonas. La actuación fue recibida con una ovación de pie, destacando la química y el talento de ambos artistas en el escenario.

Esta colaboración no solo marcó un hito en la carrera de Ela, sino que también fue un momento importante en la celebración del 25 aniversario de los Latin Grammys.

Ela Taubert y Joe Jonas durante su presentación en los Latin Grammy - Getty Images

Primer Latin Grammy de Ela Taubert

Ela Taubert brilló en el escenario y, además, se llevó a casa uno de los premios más codiciados de la noche: el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista. En su discurso de aceptación, Ela expresó su gratitud a su equipo, a su familia y a sus seguidores, destacando el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera.

"Quiero darle las gracias a Dios porque me regaló este sueño. A mi mamá porque creyó en mí desde el principio. A quien tengo aquí a mi lado, que es la persona que creyó en mí, con la que hago música, mi productor, mi compañero. A mi maravilloso equipo, a Universal Latino, muchas gracias por creer en mí. A la Academia y todos los nominados esto es de ustedes los admiro y respeto muchísimo. A la gente que escucha mi música y me trajeron acá. Muchas gracias. Y por último, dar las gracias a Joe por acompañarme esta noche cantando la canción que sale esta medianoche. Muchas gracias", expresó la joven artista.

Ela Taubert ganó el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista - Getty Images

Estreno del video oficial de '¿Cómo pasó?'

El video oficial de '¿Cómo pasó?' se estrena hoy, 21 de noviembre de 2024, a las 5:00 p.m. hora de Colombia. Este lanzamiento ha sido muy esperado por los fans, quienes han seguido de cerca cada actualización sobre la colaboración entre Ela Taubert y Joe Jonas. La canción, que ya ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming, promete ser un éxito aún mayor con el lanzamiento de su video oficial.

Según la cantante, estos son los horarios en que se estrenará el video en algunos países:



5:00 p.m. Colombia

4:00 p.m. México

5:00 p.m. Estados Unidos

5:00 p.m. Ecuador

5:00 p.m. Perú

5:00 p.m. Venezuela

6:00 p.m. Paraguay

7:00 p.m. Chile

7:00 p.m. Argentina

11:00 p.m. España

'¿Cómo pasó?' es una balada bilingüe que explora las complejidades del amor y el desamor. La letra, que alterna entre el español y el inglés, refleja la lucha emocional de una relación que, a pesar de su intensidad, no logró perdurar.

Ela Taubert ha descrito esta colaboración como un sueño hecho realidad. En una entrevista para Los 40, la artista compartió cómo surgió la oportunidad de trabajar con Joe Jonas .

"Yo, que soy muy sensible, cuando pienso en lo difícil que es la carrera y lo difícil que puede ser y, a pesar de ello, no rendirse nunca. En estos momentos siempre tiendo a escribir a artistas que admiro y que respeto y a darles las gracias por inspirarme, gracias por todo... Con Joe no fue la excepción y tenía muy pegada una de las canciones que sacó hace poco y le escribí un mensaje: 'Espero, de verdad, algún día hacer algo contigo. Te admiro mucho, gracias por invitarme a soñar'. Fue muy lindo", narró.

Añadió: "Fue la locura de mi vida. Casi me muero... Ya en adelante todo es historia, pero esta es la moraleja: Ningún sueño es muy grande y todo se puede cumplir".

