Westcol se reunió con Piqué y le mencionó a Shakira: la reacción del español quedó en video

El encuentro entre Piqué y Westcol por un partido de la Kings League se hace viral por un incómodo momento que protagonizaron cuando el colombiano mencionó a Shakira y le preguntó al español por la relación que tuvo con la cantante. El momento quedó en un video que alcanza miles de reproducciones en las redes sociales.

¿Por qué se reunieron Westcol y Piqué?

El pasado 9 de marzo, Westcol transmitió en vivo en sus plataformas su encuentro con Gerard Piqué , presidente de la Kings League. Esta era una reunión muy esperada por parte de los seguidores del torneo de fútbol creado por el español, debido a que la intención era discutir sus diferencias sobre las reglas del evento.

Los dos hombres discutieron sobre algunos desacuerdos que Westcol tenía con el desarrollo del torneo y algunas sanciones que se le impusieron a su equipo West Santos FC . Sin embargo, en alguna parte de la transmisión, mientras analizaban una de las polémicas jugadas, el creador de contenido mencionó a Shakira y la situación fue incómoda.

Piqué le aclaró temas de la Kings League a Westcol - Foto: Youtube - Westcol

Todo ocurrió porque en medio de la conversación, el colombiano le preguntó al español por palabras colombianas que conociera. Piqué señaló que le gustaba la palabra 'parce' y aprovechó para cuestionarle a Westcol por su vida amorosa . "La parce, ¿fue tu novia? Alguien me lo dijo pero no sé si es verdad", indagó el español, recordando a una influenciadora llamada 'La parce' con la que West tuvo una relación amorosa.

"Sí, cuando empecé recién en redes fue mi primera novia", respondió el streamer con clara incomodidad, pero entonces él también le hizo una pregunta incómoda a Piqué, recordándole a su expareja colombiana que actualmente lleva a cabo su exitosa gira de conciertos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. "¿Shakira qué, fue tu novia en algún momento?", le dijo.

"Bueno, sí", fue lo único que dijo Piqué al respecto, también bastante incómodo, entonces Westcol le explicó que ese tipo de preguntas serían incómodas para los dos. "Si pilla, a mí también se me hace incómodo, papi", le replicó el colombiano y Piqué se disculpó por la situación, "ah, perdón, no sabía que incomodaba".

Otros comentarios incómodos

A lo largo de la transmisión, en la que Piqué reveló que Westcol es el dueño de un equipo que más dinero ha ganado en la liga Américas por su gran audiencia y en la que se analizaron diversas jugadas del equipo del colombiano, hubo varios comentarios que hicieron referencia a Shakira y su relación con el español.

En algún momento el presidente de la Kings League señaló que había varios presidentes de equipos, incluido Westcol, que en ocasiones no estaban comprometidos con el torneo, reclamando por la ausencia del colombiano en recientes partidos, ya que estaba de viaje por Europa. Para responder a los reclamos, el creador de contenido lanzó un dardo: "Piqué, ya te cerró la boca una colombiana; no hagas que te la cierre otro colombiano".

Al final de la transmisión, Westcol aclaró que todo había sido en tono de broma. "Es jodiendo, yo no tiro eso de verdad... A mí no me gusta tirar esas cosas", aseguró el colombiano.

