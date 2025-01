A Westcol lo bajaron de chiva rumbera en Medellín: tuvo fuerte altercado con la policía

El reconocido streamer Westcol, famoso por sus transmisiones en vivo, protagonizó un intenso altercado con la policía en la ciudad de Medellín, que se volvió viral en redes sociales. El suceso ocurrió mientras Westcol organizaba una fiesta sobre ruedas, celebrando con sus seguidores a bordo de una chiva rumbera en la capital antioqueña.

Westcol había anticipado este evento a través de sus redes sociales como Instagram, invitando a sus seguidores a unirse a él para recorrer las calles de Medellín, disfrutar de la música y la fiesta, por lo que miles de personas se conectaron para presenciar el evento en una transmisión en vivo. Sin embargo, la fiesta terminó en un enfrentamiento con la policía.

La chiva rumbera de Westcol fue detenida por la policía



Según lo que se vio en la transmisión del streamer Westcol, la chiva rumbera fue detenida por agentes de la policía, quienes realizaron un control rutinario de seguridad. El procedimiento no fue bien recibido por los ocupantes del vehículo, incluido Westcol.

El video que se rescató del en vivo muestra al joven molesto con la situación y diciendo que grabaran "tranquilos, que al que meta mano, le metemos mano, ¿si me entienden? Esto no es así, esto no lo hacen ni porque la gente lleve kilos".

A Westcol lo bajaron de chiva rumbera en Medellín - Redes sociales

El también influencer se encontraba rodeado de patrulleros, quienes le pidieron abrir su bolso para revisar sus pertenencias, por lo que el streamer Westcol se molestó con los agentes y les enseñó un fajo de billetes que tenía. Ante esto el agente le dijo que si él "¿necesita, plata? Porque yo también tengo", a lo que Westcol le respondió: "¿Pero están enojados o qué?, ¿están asustados? Ya tranquilos".

Ante el evidente altercado entre las autoridades y el influencer, a este le pidieron documentos que lo identificaran, mientras pedía paciencia puesto que estaba "haciendo el procedimiento". En el video se ve a uno de los agentes diciéndole a Westcol que si no muestra la cédula él le iba a poner "una medida correctiva, le comprometo una orden de policía. Deme la cédula me hace el favor".

Los agentes no reconocían a Westcol



Al lugar llegaron aproximadamente más de 3 patrullas, mientras Westcol alegaba que él es "más legal que Dios" y que este procedimiento "no lo hacen nunca. Lo hacen porque soy yo". Ante esta afirmación del streamer, los agentes de policía le preguntaron "¿Quién es usted?" con expresiones confundidas.

El streamer seguía molesto con las autoridades, argumentando que no era un delincuente y que era injusto lo que le estaban haciendo por simplemente ir en una chiva rumbera. Según lo comentado por el influencer, eran aproximadamente 12 policías al rededor de él mientras ejecutaban el operativo.



¿Por qué bajaron de la chiva a Westcol?

Según lo comentado por él mismo, "la chiva quizá no tiene documentos, por eso me están parando y a todos estos policías no les incumbe, esto lo pueden hacer entre solo 3. Yo no soy un delincuente y tampoco les estoy diciendo nada malo, ustedes no traen 50 agentes para parar una chiva", dijo.