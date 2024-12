Aída Merlano arremete contra Westcol por enviar mensajes a su actual pareja: el influencer respondió

En últimas horas se ha desatado una nueva polémica entre los influenciadores Aída Victoria Merlano y Westcol , quienes sostuvieron una relación amorosa hace unos meses. La empresaria y creadora de contenido decidió responderle al 'streamer' los comentarios que él ha hecho en algunas transmisiones.

De hecho, hace varios días Westcol le escribió al actual novio de Merlano, Juan David Tejada. "Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, ni siquiera en redes. (...) Mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver m... la tuya", dijo la empresaria en un video.

En el clip de 7 minutos, la joven barranquillera indicó que no le había respondido antes al influenciador debido a que su existencia le resulta "repulsiva".

"Tú no me sacaste de tu vida, yo te saqué de la mía, por eso eres tú el bloqueado. Es de muy mal gusto seguir mencionando a la ex teniendo pareja", dijo Merlano, después de mostrar un video en el que Westcol habla de su novia, Valka.

Merlano, además, habló de cómo los fanáticos de Westcol le han escrito mensajes a los familiares de Tejada. "Lo que para ti fue un simple reto, fue la excusa que encontró tu comunidad para encontrar el usuario de mis cuñados y de la hija de Juan, de 13 años, para ir a molestarlos (...) Tu comunidad en el día estudia y en la tarde son pandilleros digitales", aseguró.

Aída Victoria Merlano decidió acabar con su relación con Westcol tras fuertes rumores de infidelidad. FB: Westcol

"Ella sabe que yo tenía el dinero": Westcol

También, afirmó que la relación con el 'streamer' "no fue por dinero", y que antes de conocerlos ella vivía "como una reina".

"Los 7 millones que se iban en mercado mensualmente los ponía yo. No le vas a hacer creer a la gente que yo comía a costillas tuyas cuando no es cierto. (...) Tú no eras mi marido, eras mi roomie (...) Me dejaste preocupada cuando me debías plata y me pediste un plazo para pagar", añadió en el video.

La barranquillera, por otro lado, habló de las veces que Westcol ha hablado de la nueva pareja de ella, diciendo que "hay mucha mujer mantenida" y poniendo fotos de la joven junto a su novio.

"De qué te quejas si te di regalos caros. De hecho, te llevé a Cancún y no pagaste nada, te llevé por Finlandia, Francia, España, Italia, en primer clase de cumpleaños", dijo Merlano en respuesta.

La influenciadora remató diciendo que le pidió a su equipo que recopilara todos los clips en los que Westcol ha hablado de Aída, y que "sumaban 35 minutos resumidos". "En otra vida tú no serías mi momento más humilde", concluyó.

Por su parte, en una transmisión, Westcol puso el video de Merlano y dijo que "le sacó todas en cara". Con respecto al tiempo que le pidió a la barranquillera para pagarle lo que le debía, dijo: "Ella sabe que yo tenía el dinero (...) Le podía pagar. Triste, me siento muy triste", indicó.

