¿Yeferson Cossio fue víctima de un atentado? Habla de disparos en su carro

Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores tras aparecer en una historia de Instagram mostrando que su vehículo recibió múltiples disparos.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, el influenciador señaló que “lo único que voy a decir es que todavía tengo las bolas en el cuello”. Los vidrios de la camioneta presentaban diferentes impactos.

Por este hecho, el creador de contenido recibió varios mensajes de sus seguidores y posteriormente aclaró que no se trató de un robo o atentado.

“Ayer hubo un gran malentendido. El video que yo subí con los disparos fue por un video que hicimos. Realmente nunca hubo un atraco, nunca hubo un atentado, no hubo absolutamente nada de eso”, señaló.

Yeferson Cossio fue enfático en asegurar que se mostró asustado porque su hermana disparó mientras él estaba dentro del carro. “Por más que uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta”, acotó.

Para concluir, expresó sus disculpas con sus seguidores y con todos aquellos que se preocuparon por él.

“Me disculpo por haberlos preocupado sin necesidad. Si me conocieran un poquito sabrían que si me hubiese pasado algo de verdad no lo compartiría y dejaría todo en manos de las autoridades. No pasó absolutamente nada y una vez más me disculpo por el malentendido”, concluyó.