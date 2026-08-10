Así puede activar la alerta de temblor en su celular Android e iOS: segundos que salvan vidas

Ante el reciente temblor de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en gran parte de Colombia y con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano, las autoridades de todas las ciudades despliegan sus servicios de ayuda y monitoreo para ayudar a los afectados. En medio de este escenario, la tecnología se posiciona como una aliada indispensable, ya que la respuesta en los primeros segundos de un sismo es crucial para garantizar la seguridad personal.

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Muchos colombianos reportaron en sus redes sociales que recibieron una alerta sísmica en su celular segundos antes de que se presentara el temblor, lo que les permitió reaccionar rápidamente. Ante esto, es clave que quienes no tienen esta alerta activada en sus dispositivos aprendan cómo hacerlo y estar asegurados ante cualquier eventualidad.

Cabe aclarar que esta tecnología no tiene la capacidad de predecir un terremoto; lo que hace es detectar un movimiento que ya ha comenzado. El sistema aprovecha que los sismos generan diferentes tipos de ondas, las ondas P, las cuales viajan rápido pero son poco intensas y avisa a los usuarios segundos antes de que lleguen las ondas S, las cuales son más fuertes y responsables de los daños materiales.



En los dispositivos Android, el sistema funciona como una red masiva de detección que utiliza los acelerómetros internos., lo que quiere decir que si miles de teléfonos en una misma zona detectan una vibración inusual de forma simultánea, envían una señal a los servidores de Google, que procesan la información en milisegundos y despachan una alerta a los usuarios cercanos antes de que se presente la emergencia. Por su parte, los usuarios de Apple suelen gestionar estas alertas a través de sistemas gubernamentales y transmisiones de difusión celular que no colapsan las líneas telefónicas.



¿Cómo activar la alerta en Android?

Android ofrece dos niveles de aviso: la Alerta de atención, para temblores leves, y la Alerta de acción, para movimientos fuertes, la cual puede ignorar el modo "No molestar" y emitir un sonido estridente. Para contar con esta función nativa, los usuarios deben seguir estos pasos:



Ingresar a Ajustes o Configuración. Seleccionar el apartado de Seguridad y emergencia (en algunos modelos puede estar bajo "Ubicación" o "Servicios de localización"). Buscar la opción Alertas de sismos o "Alertas de terremotos". Activar el interruptor principal.

Es indispensable mantener activados los servicios de localización (GPS) en modo de alta precisión y contar con una conexión a internet activa, ya que esto determina qué usuarios deben recibir el aviso según su ubicación geográfica.

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Usuarios de Android consultados por Noticias Caracol coincidieron en que "cinco segundos" antes de que sintieran que la tierra temblaba, sus celulares emitieron un fuerte sonido, alertándoles sobre el movimiento telúrico. Resaltaron que esta opción les dio la oportunidad de prepararse con antelación para evacuar sus respectivos edificios o tomar acciones de protección para sus seres queridos y mascotas.

¿Cómo activar la alerta en iOS?

Aunque los dispositivos de Apple, especialmente los iPhone, sí tienen esta opción, en países como Colombia, esta función nativa de Apple podría no estar habilitada todavía por el sistema operativo. Ante esto, se recomienda a los usuarios descargar aplicaciones complementarias de servicios geológicos locales o autoridades de emergencia para recibir las notificaciones.

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En el iPhone, la opción se encuentra generalmente siguiendo esta ruta:



Ir a Configuración y luego a Notificaciones. Desplazarse hasta el final de la pantalla. En la sección Alertas gubernamentales, activar las opciones de "Prealertas de seguridad" y "Alertas de emergencia".

¿Qué hacer durante un temblor?

De acuerdo con las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la regla de oro durante un temblor es mantener la calma y buscar protección inmediata. Si se encuentra en una edificación sismorresistente, la recomendación principal es agacharse, cubrirse la cabeza y los brazos debajo de un mueble pesado (como una mesa o un escritorio fuerte), y sostenerse firmemente hasta que el sacudón cese. Es fundamental alejarse de ventanas, espejos, objetos colgantes, estantes altos y paredes exteriores que puedan colapsar.

Si está en la calle, busque un espacio abierto lejos de postes de luz, cables de alta tensión, cornisas o árboles grandes. En caso de ir conduciendo, reduzca la velocidad gradualmente y detenga el vehículo en una zona segura, permaneciendo en su interior con las luces de emergencia encendidas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co