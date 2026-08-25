Eclipse lunar agosto 2026: esta es la hora exacta en que ocurrirá el fenómeno en Colombia

La noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026 estarán marcadas por uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. Se trata de un eclipse lunar parcial profundo que podrá observarse desde todo el territorio colombiano y que permitirá ver cómo la sombra de la Tierra cubre gran parte de la superficie visible de la Luna. Según datos de la NASA y del portal especializado Time and Date, el fenómeno alcanzará una cobertura cercana al 96% del disco lunar en su punto máximo.

La buena noticia para los observadores es que Colombia se encuentra entre los países mejor ubicados para seguir el eclipse de principio a fin. A diferencia de otros eventos astronómicos que solo son visibles en determinadas regiones del planeta, este eclipse podrá apreciarse desde cualquier ciudad colombiana siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.



Eclipse lunar agosto 2026: hora exacta para verlo en Colombia

De acuerdo con Time and Date, el eclipse comenzará el jueves 27 de agosto a las 8:23 p.m., cuando la Luna entre en la penumbra terrestre, la zona más tenue de la sombra proyectada por la Tierra. En esta fase inicial los cambios serán sutiles y podrían pasar desapercibidos para muchos observadores. El momento más esperado llegará a las 9:33 p.m., cuando inicie la fase parcial. Desde entonces, una parte visible de la Luna empezará a oscurecerse progresivamente a medida que ingrese en la umbra, la región central de la sombra terrestre.

Sin embargo, la hora exacta del punto máximo del eclipse será a las 11:12 p.m. del jueves 27 de agosto, según los cálculos para Bogotá y otras ciudades colombianas. En ese instante, cerca del 96% de la superficie lunar estará cubierta por la sombra terrestre, convirtiendo este evento en uno de los eclipses parciales más profundos de los últimos años.



Posteriormente, la Luna comenzará a salir gradualmente de la umbra. La fase parcial terminará a las 12:51 a.m. del viernes 28 de agosto, mientras que el eclipse concluirá por completo a las 2:01 a.m., cuando el satélite abandone la penumbra. En términos generales, el fenómeno tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos desde el inicio hasta el final.



NASA explica por qué la Luna se verá rojiza durante el eclipse

Aunque el eclipse de agosto de 2026 no será total, la cobertura de la Luna será tan grande que muchos observadores podrán apreciar tonalidades rojizas o cobrizas en la parte oscurecida. Este efecto suele asociarse con la llamada "Luna de sangre". La NASA explica que el fenómeno ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Mientras las longitudes de onda azules son dispersadas, los tonos rojizos logran atravesar la atmósfera y proyectarse sobre la superficie lunar. Como resultado, la zona cubierta por la sombra adquiere colores que pueden variar entre naranja oscuro, rojo o cobre.



La intensidad del color dependerá además de las condiciones atmosféricas del planeta. Factores como partículas de polvo, contaminación o la presencia de aerosoles pueden modificar el aspecto final que tendrá la Luna durante el eclipse. Según la visualización publicada por la NASA, en el momento de máxima cobertura el 96,3% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. Esto significa que solo una pequeña franja permanecerá iluminada directamente por el Sol.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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