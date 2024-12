¿Cómo aprender nuevos idiomas? Experto sugiere varias herramientas para dominar hasta siete lenguas

¿Alguna vez ha tenido dificultades para aprender un idioma, al punto de tomar medidas extremas, como clases intensivas o viajar a otro país? Muchas personas han experimentado la frustración de pensar que aprender una lengua es algo muy complicado y lo perciben como un obstáculo, no solo en el ámbito profesional, sino también para quienes lo requieren como requisito para completar sus estudios o situaciones similares.

Sin embargo, aunque parezca complicado, es posible aprender cualquier idioma a cualquier edad, ya sea desde los niños hasta los adultos. Víctor Babilonia Carmona, conocido en redes sociales como @victor_poliglota, compartió para Noticias Caracol en vivo algunas herramientas sencillas que facilitan el aprendizaje de una nueva lengua. Actualmente, este joven domina siete idiomas y trabaja como coach, brindando consejos prácticos en sus redes sociales a quienes alguna vez pensaron que no podrían aprender otro fuera de lengua materna.

Víctor domina siete idiomas: español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y catalán. - Instagram @victor_poliglota

A los 27 años, Víctor se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Hasta entonces, siempre había creído que los idiomas no eran lo suyo. "Pensaba que tenía un problema, que aprender idiomas no era para mí", confiesa. Sin embargo, todo cambió cuando decidió aprender inglés. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en una obsesión que lo llevó a dominar siete idiomas: español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y catalán.

(Lea también: Aprenda un nuevo idioma con inteligencia artificial: utilice estos métodos)

Publicidad

El método de inmersión es la clave del éxito

Aunque muchos piensan que es necesario tomar clases extensas de inglés, francés o portugués, existe un método que facilitó el proceso de aprendizaje de Víctor, conocido como la inmersión total. Pasó de aprender las palabras básicas del inglés a “hacerlo parte de su vida”, como lo explica él. No se trataba solo de usar el idioma en situaciones como las aulas de clase, sino de vivir constantemente usándolo.



Qué hacer para aprender un idioma

Gracias a la experiencia de Víctor, él recomienda a todas las personas dedicar tiempo y esfuerzo al método de inmersión. Esto consiste en:



Leer todo en el idioma que se desea aprender.

Ver series o películas en su versión original.

Escuchar música o podcasts en ese idioma.

Usarlo a diario en situaciones cotidianas (supermercados, transportes, con amigos, eventos sociales, etc.).

Rodearse de personas que hablen el idioma de manera nativa.

No dejar de practicar para recordarlo con mayor facilidad.

El mito de que es necesario viajar al extranjero para aprender un idioma es uno de los puntos que Víctor desmiente. En muchos casos, las personas viajan por turismo o trabajo, pero al no practicar el idioma, no aprenden nada. La intención del método de inmersión es usar el idioma constantemente en diferentes situaciones. También implica superar el miedo a la manera en que se habla, ya que existe el temor de no pronunciarlo correctamente o de no sonar como se espera, lo que puede generar burlas en el extranjero.

El experto destaca que el objetivo al aprender un idioma es tratar de entender y hacerse entender. Por eso, si en algún momento las cosas no salen como se espera o se reciben críticas, lo importante es no dejarse afectar. "Se han reído de todo en todos los países, pero al final entendí que no hay nada divertido ni vergonzoso en aprender un nuevo idioma mientras se practica una nueva habilidad", afirma Víctor.



Las herramientas digitales ayudan aprender un nuevo idioma

En 2024, ya no es necesario viajar para aprender un idioma. "Hoy tenemos todas las posibilidades de practicar desde casa", comenta el experto. No obstante, si se diera la oportunidad de viajar, puede enriquecer la experiencia de aprendizaje. "Viajar te expone más al idioma de manera natural, pero no es indispensable", aclara.

Publicidad

Además, desmiente el mito de que la edad es una barrera para aprender idiomas. "He ayudado a personas de 72 años a aprender un nuevo idioma", afirma. Según él, la clave está en la dedicación y la práctica constante, como escribir, escuchar y ver películas o series, pero siempre con el mismo interés.

(Lea también: ¿Quiere aprender inglés? Use Meta AI en WhatsApp de forma gratuita)

El crecimiento en las redes sociales

Mientras Víctor vivía en Polonia, decidió compartir su experiencia en redes sociales. Comenzó a hacer videos que rápidamente se hicieron populares en TikTok. Hoy en día, Víctor tiene una gran comunidad que sigue sus consejos y métodos. Además, ofrece clases personalizadas en las que brinda métodos sencillos para aquellas personas que desean aprender un nuevo idioma.

La clave está en la dedicación y la práctica constante, como escribir, escuchar y ver películas o series, pero siempre con el mismo interés. - @victor_poliglota

Beneficios cognitivos y culturales

Aprender varios idiomas no solo abre puertas a nuevas oportunidades, sino que también tiene numerosos beneficios cognitivos. Estudios han demostrado que el bilingüismo y el multilingüismo pueden mejorar la memoria, la capacidad de resolución de problemas y la creatividad. Además, aprenderlo también implica conocer sobre nuevas culturas, lo que puede enriquecer su perspectiva y comprensión del mundo.