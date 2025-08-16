SENA abrió inscripciones al curso virtual en desarrollo de software; uno de los más solicitados

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad reconocida por su liderazgo en educación técnica y tecnológica, habilitó inscripciones para uno de sus programas más solicitados: el curso virtual de Análisis y desarrollo de software. Este curso está dirigido a quienes desean adquirir competencias en diseño de soluciones informáticas y estructuración de propuestas técnicas en servicios de tecnologías de la información.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El curso se desarrollará en modalidad virtual, con fecha de inicio el 28 de septiembre de 2025 y finalización el 27 de diciembre de 2027. La duración total es de 3.984 horas, distribuidas entre teoría y práctica, con el objetivo de formar profesionales capaces de responder a las exigencias del entorno digital.



Betowa: nueva plataforma para inscripciones y clases

El SENA lanzó recientemente Betowa, una plataforma digital que centraliza toda la oferta académica virtual. En este espacio se realizan las inscripciones, se accede a las clases y se consulta información detallada sobre cada programa.

La plataforma también incluye una guía completa de inscripción, con instrucciones paso a paso sobre cómo registrarse, consultar la intensidad horaria, entregar evidencias y asistir a clases.



Contenido del curso de desarrollo de software

El programa de Análisis y desarrollo de software está diseñado para formar a los aprendices en:



Diseño de soluciones de software con requerimientos técnicos.



Estructuración de propuestas en servicios de tecnologías de la información.

El curso busca preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del mercado laboral en áreas como desarrollo web, aplicaciones móviles y consultoría tecnológica.

Freepik/ Sena

Publicidad

Requisitos para acceder al programa

Para inscribirse en este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de 14 años.



Tener acceso a internet estable para clases virtuales.



Contar con conocimientos básicos de informática.



Disponer de tiempo suficiente para dedicar al estudio.



Mostrar motivación y compromiso para completar el programa.



Tener un dispositivo (computador, tablet o teléfono) para acceder a la plataforma.

Estos criterios buscan garantizar que los participantes puedan aprovechar al máximo la formación ofrecida.



Proceso de inscripción paso a paso

La inscripción se realiza directamente en la plataforma Betowa. Para iniciar el proceso, se debe ingresar al sitio, iniciar sesión y seguir las instrucciones de la guía de inscripción. Allí se encuentra toda la información necesaria sobre el curso, incluyendo fechas, intensidad horaria, entrega de evidencias y clases virtuales.

Para inscribirse, solo es necesario dar clic aquí e iniciar sesión en Betowa. El proceso es gratuito y está disponible para cualquier persona que cumpla con los requisitos mencionados.

Publicidad

Este curso representa una oportunidad para adquirir habilidades técnicas altamente valoradas en el mercado laboral. El SENA continúa fortaleciendo su compromiso con la formación gratuita y de calidad, adaptándose a las necesidades del entorno digital y ofreciendo programas que responden a la demanda de talento en tecnología.