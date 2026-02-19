“Vergüenza”: las críticas a Chilavert por comentarios homófobos y racistas contra Mbappé y Vinicius

La polémica en el mundo del fútbol está encendida luego de las denuncias de presuntos insultos racistas del jugador del Benfica, el argentino Gianluca Prestianni, al brasileño de Real Madrid Vinicius Junior. De hecho, el conjunto español aportó a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos en el partido de la Liga de Campeones.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el Real Madrid en un comunicado.



Los incidentes se iniciaron poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara posteriormente un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.



El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo anti racismo y el partido, en el que hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinicius y otros jugadores 'merengues' como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de las crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono", denunció Mbappé sobre el presunto acto de racismo contra Vinicius.



Lo que dijo Chilavert del suceso

Gianluca Prestianni negó después en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid. "En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie", escribió.

A propósito de este tema, José Luis Chilavert, referente del fútbol paraguayo, salió en defensa del argentino Prestianni. “Vinicius es el primero que va a insultar a todos. Uno mira la cámara y él dice: “Cagón, cagón, a Prestianni””.

También se metió con el francés Kylian Mbappé, sobre quien dijo que habla de valores y “vive con un travesti”. “No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer. Un hombre lo que mejor puede tener al lado es una mujer, no más", anotó en un programa radial.

Las polémicas declaraciones de Chilavert han generado críticas contra el exarquero paraguayo. Incluso, hay repudio contra sus declaraciones. Varios medios en su país han calificado su respuesta como impresentables e inadmisibles. Por ejemplo, el español marca sus palabras como “las frases de la vergüenza de Chilavert”.

El periodista mexicano David Faitelson recordó, tras estas declaraciones, lo que César Luis Menotti dijo alguna vez sobre Chilavert, afirmando que el paraguayo representa al ser humano de hace 40 mil años.

En la entrevista radial, Chilavert le pidió a la UEFA a no sancionar al argentino. “Si lo sancionan da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el video el fútbol está amariconado”, indicó.

En tanto, el Benfica apoyó a Prestianni y denunció una "campaña de difamación" contra él y aseguró que "afronta con total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad las medidas anunciadas por la UEFA" sobre la investigación de los hechos.

