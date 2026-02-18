Todo lo que se sabe del evento de Apple 2026: fechas, productos y posibles novedades

La compañía tecnológica Apple ha comenzado a enviar invitaciones a medios y creadores especializados en tecnología para participar en un nuevo evento denominado “experiencia especial de Apple”, previsto para el próximo 4 de marzo de 2026. El encuentro marcará el primer gran movimiento de la empresa en el año y se desarrollará de manera presencial y simultánea en tres ciudades estratégicas, Nueva York, Londres y Shanghái.



Según la información disponible, la cita iniciará a las 9:00 a.m. (hora del Este de Estados Unidos). A diferencia de los tradicionales lanzamientos en formato keynote, esta iniciativa apuesta por reuniones privadas dirigidas a la prensa y los invitados seleccionados, quienes podrán interactuar de primera mano con los dispositivos presentados.



¿El público general podrá ver la experiencia?

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de una transmisión abierta al público. Sin embargo, expertos consideran que Apple podría publicar posteriormente cápsulas de video o material grabado a través de sus canales oficiales, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Lo que si se conoce es que los productos simplemente aparecerán en la página, y las personas podrán verlos ahí a partir del 4 de marzo.

El formato no es completamente nuevo para la compañía, que en otros años ha optado por anunciar productos mediante comunicados de prensa en días consecutivos. No obstante, culminar esa estrategia con una experiencia presencial simultánea en tres continentes representa una novedad dentro de su calendario de lanzamientos.



¿Qué productos se esperan?

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente los dispositivos que se presentarán, los rumores apuntan a un catálogo amplio que incluiría nuevos iPhone, computadoras Mac y actualizaciones de software.



Entre los productos que suenan con mayor fuerza se encuentra un modelo más accesible del iPhone, posiblemente denominado iPhone 17e, con características premium y un chip de alto rendimiento, pero a un precio más bajo para ampliar el acceso al ecosistema de la marca.



También se especula sobre la llegada de una MacBook económica que podría incorporar un chip de la serie A, similar a los utilizados en iPhone, lo que permitiría reducir costos sin sacrificar potencia. A esto se sumarían posibles actualizaciones de la MacBook Air y la MacBook Pro con procesadores de la serie M5, orientadas a mejorar el rendimiento en tareas profesionales exigentes.

La lista de posibles anuncios incluye además nuevas pantallas para Mac, una actualización del iPad base y una versión renovada del iPad Air con chip M4. De confirmarse estas novedades, el evento marcaría un impulso significativo en diferentes categorías de producto, desde dispositivos de entrada hasta equipos enfocados en usuarios profesionales.



Rumores sobre anuncios antes del evento

De acuerdo con versiones difundidas por Applesfera, portal invitado, que se dedica a difundir información sobre la marca desde 2006, existe la posibilidad de que la semana previa al 4 de marzo incluya anuncios graduales de productos. La hipótesis plantea que Apple podría presentar novedades mediante comunicados oficiales el lunes 2 y el martes 3 de marzo, para cerrar con la experiencia presencial el miércoles 4.

La primera semana de marzo se perfila como un periodo clave para quienes siguen de cerca a Apple y están a la expectativa de las experiencias y anuncios que presentará la marca.

