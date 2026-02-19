Veterinario desaparecido fue encontrado sin vida en Montería durante la emergencia invernal

El cuerpo de Luis Eduardo Rivero fue encontrado este 18 de febrero después de que fuera reportado como desaparecido en Montería, Córdoba. Rivero se convierte ahora en la primera víctima mortal de esta calamidad que vive el departamento por cuenta de inundaciones que tienen a centros poblados con el agua hasta el cuello y a cientos de miles de damnificados.

El pasado sábado 14 del mismo mes, este médico veterinario fue arrastrado por una fuerte corriente en una vereda conocida como La Garrapata. Este sector se encuentra localizado a 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Así ocurrió la desaparición del veterinario

De acuerdo con lo que manifestó el coronel Wilson Martínez, comandante de la brigada de atención y prevención de desastres del Ejército, el profesional de 38 años hacía rondas por la zona sobre un caballo con el propósito de ayudar y verificar el estado de los animales afectados por las inundaciones. Al parecer Rivero cayó del equino a la corriente. Aunque algunos testigos intentaron auxiliarlo, la fuerza del agua fue mayor a la humana y se lo llevó.



El cuerpo fue encontrado en la misma vereda

Los organismos de socorro activaron labores de búsqueda después de conocerse el reporte de la desaparición. El cadáver fue encontrado en la misma verdad después de cinco días en los que las unidades desplegaron una operación intensiva. Esta fue liderada por la Armada Nacional, pero contó con la colaboración de más de 30 hombres de distintas instituciones como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Bomberos de Colombia y la Defensa Civil. Y es que a Córdoba han llegado unidades de distintas regiones para aportar en medio de la emergencia.

“En coordinación con las instituciones, el batallón BIADE 81, Ponalsar, Bomberos de Cundinamarca y el USAR COL 19, se realizaron maniobras, patrones de búsqueda con botes, aeronaves no tripuladas tipo dron, búsqueda física y técnicas de gancho en cuerda en toda la ribera del río para hallar el cuerpo de nuestro médico veterinario”, detalló el suboficial primero de la Armada Nacional, Carlos Alberto Rico, líder de la operación.

Los gobernadores tendrán una cumbre para abordar la crisis en Córdoba y formular soluciones para la gestión de riesgos y desastres. La reunión, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, también contempla en la agenda las elecciones que se aproximan este 8 de marzo.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL