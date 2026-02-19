Sena abre convocatoria virtual con más de 30.000 cupos gratuitos en técnicos y tecnólogos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de su 'Primera Oferta de Formación titulada Virtual' de 2026, una convocatoria que pone a disposición más de 30.000 cupos gratuitos en programas técnicos y tecnólogos. La iniciativa está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus competencias laborales en diferentes sectores de la economía y que requieran una modalidad flexible, sin horarios fijos.

El anuncio fue realizado por la entidad este 16 de febrero de 2026, donde la entidad informó que esta oferta académica reúne más de 40 programas en áreas como tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa y gestión empresarial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 23 de febrero a través de la plataforma oficial de la institución Betowa, en la sección correspondiente a formación virtual.

De acuerdo con la entidad, esta convocatoria busca facilitar el acceso a la educación para personas que, por razones laborales, geográficas o personales, no pueden asistir a clases presenciales. La modalidad virtual permite que cada aprendiz organice su tiempo de estudio según sus responsabilidades diarias, siempre que cumpla con las actividades y entregas académicas establecidas dentro de cada programa.



También podrán inscribirse colombianos que se encuentren en el exterior, siempre que cuenten con acceso a internet y cumplan los requisitos académicos exigidos por el programa de su interés. Asimismo, ciudadanos extranjeros con situación migratoria regularizada o con documento de identificación expedido en Colombia podrán participar en la convocatoria.



Los técnicos y tecnólogos ofertados por el Sena en febrero 2026

Entre los programas disponibles se encuentran opciones tradicionales con alta demanda, como Análisis y Desarrollo de Software, así como nuevas propuestas académicas como Gestión en Finanzas y Análisis de Datos. Estas áreas han sido priorizadas debido a su relevancia en el mercado laboral actual y a la necesidad de talento humano calificado en procesos tecnológicos, administrativos y financieros.

Según explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional de la entidad, el proceso de inscripción es completamente gratuito y está disponible para cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos para cada nivel de formación. El funcionario reiteró que los interesados solo deben ingresar a la plataforma oficial, registrarse y completar el proceso antes de la fecha de cierre.

La convocatoria está abierta a la comunidad en general y contempla un enfoque de inclusión. Pueden postularse campesinos, personas con discapacidad, integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, entre otros grupos poblacionales. La institución señaló que el objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la formación técnica y tecnológica, sin distinción de lugar de residencia o condición social.



¿Cómo inscribirse a programas gratuitos del Sena en Betowa?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

La formación titulada virtual conduce a la obtención de un título oficial como técnico o tecnólogo, dependiendo del programa cursado. Estos títulos tienen validez nacional y pueden fortalecer el perfil profesional de los egresados en procesos de vinculación laboral o emprendimiento. La institución indicó que la estructura académica incluye acompañamiento de instructores, acceso a plataformas digitales, materiales de estudio y evaluaciones periódicas.

En cuanto a la metodología, los programas están diseñados para desarrollarse en entornos virtuales de aprendizaje. Los participantes deberán cumplir con cronogramas de actividades, foros, talleres y proyectos, aunque no tendrán que conectarse en horarios fijos diarios. Esta flexibilidad permite que personas que trabajan, cuidan de sus familias o viven en zonas alejadas puedan avanzar en su proceso formativo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co