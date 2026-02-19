Médico forense cuestiona resultado de la autopsia de Epstein: "Estrangulamiento y no ahorcamiento"

El pederasta convicto Jeffrey Epstein falleció en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019. El estadounidense esperaba, sin posibilidad de fianza, su juicio por cargos de tráfico sexual en uno de los casos de este tipo de más largo alcance, al ser relacionado con figuras de poder en varios lugares del mundo y que incluye a expresidentes, realeza, empresarios y milonarios.

En los últimos días, el doctor Michael Baden, exmédico forense jefe de la ciudad de Nueva York y patólogo forense jefe de la Policía Estatal de Nueva York, dijo que no está convencido con la conclusión a la que se llegó con la muerte de Epstein. La Oficina del Médico Forense de Nueva York dijo que el financiero se quitó la vida y que su muerte fue declarada como "suicidio".



Baden le da la vuelta a la causa de muerte de Epstein, e indicaría que se trató de un homicidio. "En mi opinión, lo más probable es que su muerte se debiera a estrangulamiento y no a ahorcamiento. Con toda la información disponible, se justifica una mayor investigación sobre la causa y la causa de la muerte", declaró al medio británico The Telegraph.



"Cuando el médico forense realizó la autopsia, coincidimos en que, con base en el informe de la autopsia y la información disponible, se necesitaba más información para determinar la causa de la muerte", agregó Baden, quien no realizó la autopsia, pero estuvo presente durante la misma. El médico actuó como observador en representación de la familia de Epstein.

¿Qué dice el informe oficial de la autopsia de Jeffrey Epstein?

Las fracturas en el cuello de Epstein que, aunque se presentan en casos de suicidio por ahorcamiento, son más comunes en casos de homicidio. En ese momento, la forense principal de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, llevó a cabo el examen en el cuerpo del delincuente sexual de 66 años. (Le puede interesar: Rey Carlos III habló tras detención de su hermano, expríncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso").

Los dos guardias de seguridad de la cárcel que estaban encargados de vigilar la celda de Epstein se durmieron y falsificaron el registro para encubrir su error, según indicó el diario The New York Times en ese momento. La muerte de Epstein fue investigada tanto por el FBI como por el Departamento de Justicia, pero nunca se llegó a la conclusión por parte de estos entes de que el fallecimiento del convicto se debiera a otra razón más allá del suicidio.

A principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una entrevista con la cadena ABC News que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein "ha terminado".

La entidad publicó tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y su cómplice Ghislaine Maxwell, y personalidades poderosas, como el billonario Elon Musk, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el expresidente de Colombia Andrés Pastrana.

Jeffrey Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor de edad. El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el expresidente Bill Clinton, pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.