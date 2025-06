Dónde guardar los bananos para que no se pongan negros y duren más: no es en la nevera

El banano es una de las frutas más consumidas en hogares colombianos por su sabor dulce, su textura y su versatilidad para todo tipo de preparaciones. Sin embargo, muchas personas se frustran al ver que, pocos días después de comprarlos, empiezan a oscurecerse y ablandarse. Por eso es importante comprender qué factores influyen en la maduración del banano y qué métodos se pueden usar para que se mantengan frescos por más tiempo.

De acuerdo con lo explicado por el portal Simply Recipes, los bananos son frutas tropicales que liberan una sustancia llamada etileno, la cual es responsable del proceso natural de maduración. Una vez que el etileno empieza a actuar, los bananos pasan rápidamente del color verde al amarillo, y finalmente al marrón. Aunque las manchas oscuras son normales y no siempre implican que la fruta esté en mal estado, es comprensible que muchas personas prefieran consumirlos cuando su aspecto es más apetecible.



¿Cómo evitar que los bananos se pongan negros?



Con algunos cuidados sencillos en casa, es posible frenar ese ritmo de maduración para que estos alimentos duren unos días más sin que la cáscara se ennegrezca por completo. Estas son las recomendaciones que pueden ayudar a prolongar su frescura:

Comprar bananos en su punto correcto

La elección al momento de la compra es clave para que los estos alimentos duren más: lo recomendable es adquirirlos cuando todavía tienen un color verdoso o cuando apenas empiezan a amarillear. Esta es la etapa en la que tienen menos azúcar y mayor cantidad de almidón, por lo que tardarán más tiempo en madurar del todo.

Además, es importante verificar que no tengan golpes, ya que cualquier daño en la cáscara puede acelerar el proceso de maduración en esa zona y provocar que se ablanden más rápido.

Almacenarlos correctamente en casa

Los bananos son especialmente sensibles al etileno que producen otras frutas como peras, manzanas, melocotones y aguacates, que también liberan este gas a medida que maduran. Por eso es mejor mantenerlos separados del resto y, a ser posible, en una zona fresca y bien ventilada.

Si la temperatura ambiental es muy alta —por encima de los 20 °C— el calor también acelerará su maduración. Por eso es recomendable colocarlos en un lugar fresco y oscuro, idealmente a unos 12 o 14 grados centígrados, que es la temperatura óptima para que los bananos se mantengan en su mejor estado.

Cubrir los tallos del racimo

Los tallos son una de las zonas por donde más etileno es liberado y por eso es común que algunos supermercados envuelvan esta parte del racimo con un trozo de film transparente o papel de aluminio En casa puede hacer lo mismo: cubrir bien la parte superior de los bananos, donde se unen entre ellos, ayuda a reducir la salida del gas y a ralentizar su maduración. Así permanecen amarillos más tiempo y su textura se mantiene más firme.

Evite bolsas cerradas y contenedores herméticos

Es tentador guardar los bananos en bolsas plásticas, pero no es lo que más recomiendan expertos del portal, pues lo consideran como un hábito inadecuado. Esto solo encerraría el etileno alrededor de la fruta y aumenta la humedad, creando un ambiente que facilita la aparición de manchas oscuras y hasta moho. La mejor opción es dejarlos al aire libre, colgados en un gancho o en un frutero que permita la circulación del aire. Esto evita que se amontonen unos sobre otros y que la presión entre ellos provoque golpes y zonas blandas que se oxiden antes.

Refrigere solo cuando ya están en su punto óptimo

Estas frutas tropicales no toleran bien el frío cuando aún están verdes, así que introducirlos en el refrigerador cuando todavía no han madurado puede interrumpir su desarrollo, oscurecer la cáscara y alterar su sabor y textura. Por eso es mejor dejarlos fuera del frío hasta que estén amarillos o tengan algunas manchas oscuras, señal de que ya están en su punto.

Cuando estén maduros, la parte baja del refrigerador es el lugar ideal para conservarlos unos días más. La cáscara se volverá más oscura por efecto del frío, pero la pulpa permanecerá firme y lista para consumir. Además, cuando ya tienen un color muy oscuro y están demasiado blandos para comerlos, una opción es congelarlos. Basta con pelarlos, cortarlos en rodajas o en trozos grandes y guardarlos en una bolsa hermética; cuándo están en este estado, pueden usarse después en batidos, panes, tortas, helados caseros y otras preparaciones.



Tips para almacenar correctamente los bananos

Separe el racimo: dividir los bananos uno por uno reduce la cantidad de etileno que queda concentrada entre ellos y puede retrasar su maduración.

Evite fuentes de calor: mantenerlos lejos de electrodomésticos que generen calor como estufas, hornos o microondas es clave para que duren más.

Use recipientes ventilados: una cesta con agujeros o una frutera tipo malla es mejor que una cerrada, porque permite que el aire circule.

¿Qué hacer cuando ya están negros los bananos?

Cuando estas frutas ya desarrollan una cáscara muy oscura o incluso negra, es normal pensar que ya no sirven. Sin embargo, es solo la cáscara la que cambia de color; por dentro, la pulpa puede estar completamente comestible y mucho más dulce que antes. Son ideales para preparaciones dulces como panes, galletas, tortas, cremas o batidos. También pueden congelarse en trozos y luego añadirlos a un yogur, licuar con leche o preparar un helado saludable solo con esta fruta.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co