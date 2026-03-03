El punto del Sistema Solar donde la NASA concentra su búsqueda de vida extraterrestre.

Durante décadas, la exploración espacial ha tenido un objetivo recurrente: encontrar indicios que permitan afirmar que la vida no es exclusiva de nuestro planeta. En ese camino, Marte es el escenario central de la búsqueda. Las misiones enviadas por la NASA han examinado su suelo, sus rocas y su atmósfera en busca de señales químicas que puedan interpretarse como biofirmas, es decir, huellas asociadas a procesos biológicos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con National Geographic, en septiembre de 2025 el rover Perseverance reportó la detección de antiguas reacciones químicas en el cráter Jezero, un lugar que en el pasado albergó un lago. Estas reacciones, conocidas como procesos redox, pueden generarse tanto por actividad biológica como por fenómenos geológicos. Esa ambigüedad es precisamente el mayor desafío para los científicos: distinguir entre lo que produjo la química natural del planeta y lo que pudo haber sido resultado de organismos microscópicos.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué se considera una biofirma y por qué es importante?

En términos generales, una biofirma es cualquier rastro físico, químico o isotópico que pueda relacionarse con la existencia pasada o presente de vida. Sin embargo, la definición está lejos de ser sencilla, pues la química no biológica puede producir estructuras complejas que, a simple vista, se asemejan a las originadas por organismos vivos.



En la Tierra, el estudio de microfósiles antiguos ha demostrado lo difícil que puede ser llegar a conclusiones definitivas. Algunos investigadores han tardado años en confirmar que ciertas formaciones microscópicas tenían origen biológico y no eran simples productos minerales. Esta experiencia ha llevado a la comunidad científica a ser más cautelosa cuando se trata de interpretar datos provenientes de otros mundos.



En Marte, por ejemplo, Perseverance analizó una roca apodada "Cheyava Falls", que presenta manchas irregulares y compuestos asociados al carbono. Aunque estos hallazgos resultan compatibles con la posibilidad de vida microbiana antigua, también podrían explicarse mediante reacciones químicas sin intervención biológica. Por ahora, no existe evidencia concluyente.



El momento histórico al que se remonta la búsqueda de vida extraterrestre

La historia de esta búsqueda se remonta a 1976, cuando los módulos de aterrizaje del programa Viking program llegaron a la superficie marciana. Fue la primera vez que una misión estadounidense logró operar con éxito sobre el planeta rojo. Entre los experimentos incluidos se encontraba la llamada "liberación etiquetada", diseñada para detectar actividad metabólica en el suelo.

Publicidad

El procedimiento consistía en mezclar muestras marcianas con agua y nutrientes y observar si se liberaban gases que pudieran interpretarse como resultado de procesos biológicos. En un primer momento, los resultados parecieron positivos: se detectaron gases similares a los que producen los microorganismos en la Tierra. Sin embargo, pruebas posteriores no replicaron de manera consistente esos datos.

Con el tiempo, los científicos descubrieron que el suelo marciano contiene compuestos altamente reactivos que podrían generar las mismas señales sin necesidad de vida. Hoy en día, la mayoría de especialistas considera que los resultados fueron inconclusos. Aun así, motivó nuevas misiones.



El meteorito que dio los primeros indicios de vida en Marte

En 1996, el análisis del meteorito marciano Allan Hills 84001 generó otra ola de expectativas. Investigadores afirmaron haber identificado estructuras que podrían corresponder a microfósiles. El entonces presidente de Estados Unidos anunció el hallazgo como un posible indicio de vida en Marte. Estudios posteriores demostraron que las estructuras podían explicarse mediante procesos geoquímicos. Aunque la hipótesis biológica perdió fuerza, el episodio impulsó la inversión en investigaciones y consolidó la astrobiología como disciplina.

Publicidad

"En 1996, el presidente Bill Clinton anunció el "posible descubrimiento de vida en Marte" después de que los científicos identificaran unas extrañas estructuras en un meteorito marciano que cayó en la Antártida, conocido como Allan Hills 84001. Aunque los investigadores especularon inicialmente que las estructuras podrían ser "restos fósiles de una biota marciana del pasado", ahora existe un consenso generalizado de que pueden explicarse por la geoquímica abiótica. La historia del meteorito Allan Hills se ha considerado a menudo como una advertencia sobre las conclusiones precipitadas", se lee en el artículo de National Geographic.

Ahora, en los últimos años, los telescopios han permitido analizar la composición atmosférica de otros planetas. En 2021, se informó sobre la posible detección de fosfina en Venus, un gas que en la Tierra puede estar asociado a organismos vivos. Posteriormente, nuevas observaciones pusieron en duda esa interpretación inicial. En 2025, investigadores señalaron la presencia de compuestos que podrían considerarse biofirmas en el exoplaneta K2-18b, ubicado a más de cien años luz.

El plan actual contempla traer a la Tierra las muestras recolectadas por Perseverance para analizarlas con instrumentos más avanzados. Este proyecto, conocido como retorno de muestras marcianas, permitiría aplicar técnicas imposibles de utilizar a distancia. Por ahora, Marte sigue siendo el lugar del Sistema Solar donde se concentran los esfuerzos más intensos para encontrar vida.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co