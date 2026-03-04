Harry Styles habló por primera vez sobre la muerte de Liam Payne

Casi año y medio después de la trágica muerte de Liam Payne en un hotel de Argentina, su colega y amigo Harry Styles habló públicamente al respecto. El también exintegrante de One Direction reveló cómo afectó y cambió su vida la noticia del fallecimiento de quien fuera su compañero de banda, cuando apenas tenía 31 años.

Harry Styles, que más allá de su música y carrera como solista suele mantener en privado los demás aspectos de su vida, concedió una entrevista a Zane Lowe para el podcast de Apple Music en la que abrió su corazón sobre el impacto de la pérdida de un ser querido.



¿Cómo impactó la muerte de Liam Payne a Harry Styles?

Además de un mensaje grupal en redes sociales y su presencia en el funeral del cantante, Harry Styles enfrentó todo lo que implicaba la muerte de su excompañero de manera privada. Luego de más de un año, el joven cantante compartió las reflexiones que surgieron en su vida tras este acontecimiento y cómo atravesó el duelo.

El intérprete de 'As It Was' le confesó a Lowe que la etapa del duelo no fue nada fácil para él, especialmente por la dimensión pública que tenían ambos como personajes y, además, cómo había ocurrido todo. Contó que lo más difícil era asumir que muchas personas aseguraban saber cómo él se sentía.



“Hubo un período después de su muerte en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna forma, sientan que poseen una parte de tu dolor”, dijo Styles. También señaló que lo afectó atravesar un momento de gran dolor en el que no quería decir ni hacer nada públicamente, pero que aún así la gente lo exigiera y lo juzgara por no hacerlo.



Harry Styles insistió en que "es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a uno que es tan parecido a ti en muchos aspectos. Es como si viera a alguien con un corazón bondadoso que solo quería ser grande".

Para el cantante, no fue difícil solo asumir que su amigo se había ido, sino también pensar en el trasfondo de lo ocurrido, lo que lo llevó a replantearse su vida. “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'”.

Sobre Liam Payne, el cantante de 32 años dijo que “era una persona súper especial” y resaltó la cercanía que tenía con él cuando hacían parte de la boy band One Direction. También aseguró que en la actualidad Payne sigue siendo una persona muy importante en su vida, a quien intenta honrar todos los días. "La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo", indicó.



Otros detalles de Harry Styles

En la misma conversación, Styles dio un adelanto de lo que viene para su carrera musical, de la cual se tomó una pausa de tres años. El próximo viernes 6 de marzo, el artista británico lanzará su cuarto álbum de estudio, llamado ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. Lo curioso es que no solo será el regreso de Styles con nueva música, sino también a los escenarios, pues ese mismo día dará un concierto exclusivo en Mánchester para presentar el disco en vivo. El concierto se emitirá en Netflix el próximo domingo.

Además de eso, Harry Styles retomará las giras de conciertos con una mundial llamada 'Together, Together' que iniciará en el mes de mayo en Ámsterdam con 12 fechas en Wembley, además de 30 fechas ya anunciadas en el Madison Square Garden de Nueva York. Por ahora, para Latinoamérica el británico solo ha confirmado fechas en Ciudad de México y Sao Paulo.

