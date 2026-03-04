Esto deben saber usuarios de HBO Max tras venta de Warner Bros a Paramount: ¿cambiará el contenido?

Millones de usuarios de la plataforma de streaming HBO Max se preguntan qué pasará con sus suscripciones luego de que Netflix abandonara la puja por Warner Bros y, en su lugar, la compra se hiciera efectiva por parte de Paramount. Las dudas sobre el contenido, costos y aplicaciones crecen para aquellos que ven series y películas en la misma.

Luego de que los usuarios empezaran a notar cambios en sus plataformas de Netflix y HBO Max, evidenciando la posible unión entre las plataformas, un movimiento de Paramount cambió el rumbo de la negociación y dejó a las personas nuevamente confundidas sobre dónde podrán seguir viendo sus contenidos favoritos de la compañía que tiene los derechos de Harry Potter, DC Studios, Game of Thrones, El Conjuro, entre otros.

David Ellison, CEO de Paramount, se refirió al respecto y dio un mensaje de tranquilidad para los fans, asegurando que esta compra asegurará la mejor experiencia para ellos. "Esta compra impulsará mucho más la marca HBO", aseguró.



¿Dónde se verá ahora el contenido de HBO Max y Warner Bros?

En primera medida, Ellison señaló que la plataforma de HBO Max seguirá funcionando con normalidad con su contenido tradicional. Agregó que con la compra lo que ocurrirá es que los contenidos de HBO Max y Paramoun+ se fusionarán en una sola plataforma. Aunque todavía no se ha confirmado, todo parece indicar que será en la misma HBO Max, considerando la cantidad de usuarios y su poder en la industria del entretenimiento.



"Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del DTC", aseguró. Juntos, HBO MAx y Paramount suman 200 millones de usuarios, superando a Disney+ que tiene 131 millones y acercándose a su competencia más directa: Netflix, con más de 325 millones.



Por supuesto, en futuras reuniones se definirá cómo y cuándo se dará la fusión completa, por lo que sí podrían anunciarse cambios importantes para los usuarios y sus suscripciones; sin embargo, por el momento todo seguirá operando con normalidad.

"Nuestro interés por Warner Bros Discovery ha estado guiado por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas, mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación", dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount.

Ellison también enfatizó en que tanto HBO como Paramount conservarán su esencia y las de sus productos más exitosos. En el caso de la primera, exitosas franquicias y series como Game Of Thrones, Succession, Sex And The City y The Last Of Us, manteniendo uno de los catálogos más ambiciosos de las plataformas de streaming. De la misma forma, Paramount con Star Trek, Nickelodeon y South Park.



¿Cómo fue la negociación?

El conglomerado mediático estadounidense Paramount Skydance acordó la compra del grupo Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares, luego de imponerse a Netflix en una reñida guerra de ofertas. El acuerdo pone fin a una saga de cinco meses y crea un gigante del entretenimiento.

La entidad resultante de la megafusión incluirá a CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, entre ellas Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión Imposible y Bob Esponja.

En virtud del acuerdo, Paramount pagará 31 dólares en efectivo por cada acción en circulación de WBD, lo que implica un valor de capital de 81.000 millones de dólares. La cifra aumenta a 110.000 millones de dólares si se incluye la deuda que asumirá Paramount.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / Con información de AFP*

