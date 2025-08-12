Estos son los cinco mejores perfumes para hombre, según la IA: ¿utiliza alguno?

El uso de perfume forma parte de una rutina que trasciende lo estético. Para muchos hombres, elegir una fragancia responde al deseo de proyectar una presencia definida, mantener una sensación de frescura durante toda la jornada y dejar una impresión duradera en quienes los rodean. La preferencia por aromas que se impregnan en la piel y la ropa, que resisten el paso de las horas sin desvanecerse, ha llevado a que ciertos perfumes se posicionen como referentes en el mercado.

A partir del análisis de datos realizado por sistemas de inteligencia artificial, es posible identificar cuáles son las fragancias masculinas más mencionadas, utilizadas y valoradas por los consumidores. Le compartimos cinco perfumes que destacan por su permanencia, composición y frecuencia de uso, según los resultados obtenidos por la IA.



Top 5 de los mejores perfumes para hombre, según la IA

5. Y Le Parfum – Yves Saint Laurent

Notas principales: lavanda, geranio, incienso, haba tonka.

Perfil olfativo: fougère-amaderado.

Precio aproximado en Colombia: alrededor de $600.000 por el frasco de 100 ml

Razones de su elección por la IA: Y Le Parfum es una reinterpretación intensa del original Y de Yves Saint Laurent. La IA lo destaca por su equilibrio entre frescura y profundidad, así como por su atractivo entre públicos jóvenes y adultos contemporáneos. La lavanda y el geranio aportan limpieza y energía, mientras que el incienso y la haba tonka le dan un fondo cálido y envolvente.



Contexto de uso: recomendado para salidas nocturnas, presentaciones importantes y momentos en los que se desea causar una impresión duradera.

Dato adicional: la línea “Y” ha sido impulsada por campañas que apelan al espíritu emprendedor y creativo, lo que ha resonado especialmente entre profesionales jóvenes.

4. Terre d’Hermès Eau de Toilette

Notas principales: naranja, vetiver, cedro, pimienta.

Perfil olfativo: amaderado-especiado.

Precio aproximado en Colombia: entre $360.000 y $459.000 por el frasco de 100 ml.

Razones de su elección por la IA: Terre d’Hermès es considerado por la IA como uno de los perfumes más artísticos y complejos del mercado. Su estructura olfativa se basa en la interacción entre lo cítrico y lo terroso, evocando paisajes naturales y una masculinidad introspectiva. Es frecuentemente mencionado en foros especializados por su originalidad y carácter distintivo.



Contexto de uso: ideal para quienes buscan un perfume con personalidad, especialmente en entornos culturales, artísticos o intelectuales. Su aroma evoluciona con el paso de las horas, ofreciendo una experiencia sensorial rica.

Dato adicional: el perfumista Jean-Claude Ellena, creador de esta fragancia, es reconocido por su enfoque minimalista y poético en la composición de perfumes.

3. Acqua di Giò Profumo – Giorgio Armani

Notas principales: bergamota, incienso, pachulí, notas marinas.

Perfil olfativo: acuático-amaderado.

Precio aproximado en Colombia: entre $250.000 y $680.000 el frasco de 125 ml.

Razones de su elección por la IA: la IA identifica Acqua di Giò Profumo como una evolución madura del clásico Acqua di Giò. Su combinación de frescura marina con notas oscuras de incienso y pachulí lo convierten en un perfume versátil, con una personalidad más profunda que su antecesor. Es especialmente valorado por hombres entre 30 y 50 años, según patrones de compra y reseñas.



Contexto de uso: perfecto para ambientes profesionales, citas nocturnas y eventos al aire libre. Su longevidad y proyección lo hacen destacar sin saturar.

Dato adicional: Giorgio Armani ha logrado mantener la relevancia de esta línea durante más de dos décadas, adaptándola a las nuevas generaciones sin perder su esencia.

2. Bleu de Chanel Eau de Parfum

Notas principales: incienso, jengibre, sándalo, cítricos.

Perfil olfativo: amaderado-aromático.

Precio aproximado en Colombia: entre $712.000 y $1.106.000 por el frasco de 100 ml.

Razones de su elección por la IA: Bleu de Chanel representa la elegancia atemporal. La IA lo posiciona como uno de los perfumes más equilibrados entre sofisticación y frescura. Su versión Eau de Parfum, más intensa que la Eau de Toilette, ofrece una profundidad que lo hace destacar en ambientes formales y nocturnos. El incienso aporta un toque misterioso, mientras que el jengibre y los cítricos equilibran con energía y dinamismo.



Contexto de uso: recomendado para cenas elegantes, reuniones ejecutivas y ocasiones especiales. Su estela es refinada, sin ser invasiva.

Dato adicional: Chanel ha mantenido una campaña publicitaria coherente y minimalista, lo que ha contribuido a consolidar la imagen de Bleu como símbolo de masculinidad moderna.

1. Dior Sauvage Eau de Toilette

Notas principales: bergamota de Calabria, pimienta, ambroxan.

Perfil olfativo: aromático-fougère.

Precio aproximado en Colombia: entre $495.000 y $680.000 por el frasco de 100 ml.

Razones de su elección por la IA: Dior Sauvage se ha convertido en un fenómeno global desde su lanzamiento en 2015. La IA destaca su presencia constante en reseñas positivas, su versatilidad para distintas edades y su capacidad de adaptación a climas diversos. La bergamota aporta una salida cítrica vibrante, mientras que el ambroxan —una molécula sintética inspirada en el ámbar gris— le confiere una estela persistente y moderna.



Contexto de uso: ideal para el día a día, reuniones laborales y eventos sociales informales. Su carácter fresco y masculino lo convierte en una opción segura para quienes buscan un aroma reconocible y duradero.

Dato adicional: según análisis de tendencias, Dior Sauvage es uno de los perfumes más regalados en fechas como San Valentín y Navidad.

¿Qué revela la IA sobre las preferencias masculinas?

El análisis realizado por inteligencia artificial no solo identifica los perfumes más populares, sino que también permite extraer patrones de comportamiento y preferencias olfativas. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:



Predilección por aromas versátiles: los hombres tienden a elegir perfumes que puedan usarse en múltiples contextos, desde el trabajo hasta eventos sociales.

Interés por la longevidad y proyección: la duración del aroma y su capacidad para ser percibido sin resultar invasivo son factores clave en la elección.

Valoración de la marca y el diseño: el prestigio de la casa perfumista y la estética del frasco influyen significativamente en la decisión de compra.

Aromas que evocan naturaleza y frescura: las notas cítricas, marinas y amaderadas siguen siendo las más apreciadas, por su asociación con limpieza, vitalidad y elegancia.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL