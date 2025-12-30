En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pronóstico clima para Colombia el 31 de diciembre de 2025 y el 1 y 2 de enero de 2026, según Ideam

Pronóstico clima para Colombia el 31 de diciembre de 2025 y el 1 y 2 de enero de 2026, según Ideam

El Ideam publicó su pronóstico del clima para los últimos días del 2025 y comienzos de 2026, en los que se espera un incremento en las precipitaciones que marcarán el inicio del año en diversas regiones del país.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Así estará el clima en Colombia para finales del 2025 e inicios del 2026
Pronóstico del clima en para finales del 2025 e inicios del 2026
Getty Images - Ideam

Publicidad

Publicidad

Publicidad