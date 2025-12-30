Pronóstico clima para Colombia el 31 de diciembre de 2025 y el 1 y 2 de enero de 2026, según Ideam

La transición hacia el nuevo año en Colombia está acompañada del pronóstico del clima que publicó por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Según un comunicado compartido por esa entidad, la semana comprendida entre el 29 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 presentará variaciones significativas en los niveles de humedad y nubosidad en todo el territorio nacional. Este pronóstico resulta fundamental para los viajeros y ciudadanos que planean actividades al aire libre durante las festividades de fin de año.



Así será el pronóstico del clima para el 31 de diciembre

Para la víspera de Año Nuevo, el miércoles 31 de diciembre, el Ideam proyecta un aumento generalizado de la nubosidad y las precipitaciones en amplias zonas de Colombia. Los departamentos que podrían experimentar lluvias más fuertes incluyen a Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y Vichada. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén algunas lluvias al suroriente del archipiélago. Esta tendencia se mantendrá e incluso se intensificará durante el 1º. de enero de 2026, día en el que se prevé que las lluvias se concentren especialmente en el centro y sur de las regiones Caribe y Andina.



Pronostico del clima para Bogotá

En cuanto a la capital, Bogotá, el pronóstico señala que, aunque la mayor parte de la semana disfrutará de tiempo estable, hacia el final del periodo se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras. Las temperaturas en la ciudad oscilarán entre una mínima de 6 a 8 °C durante las madrugadas y una máxima que no superará los 20 °C, lo que sugiere un ambiente fresco para recibir el nuevo año.

Más allá de la logística de los festejos, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones debido a los riesgos asociados al clima. En las zonas donde hayan condiciones secas, se mantiene la alerta por posibles incendios de la cobertura vegetal, pidiéndole a la comunidad realizar fogatas y no dejar residuos que puedan generar las llamas. Por el contrario, en las regiones con alta pluviosidad, el riesgo principal radica en los deslizamientos de tierra, especialmente en departamentos con orografías complejas. Debido a esto, se recomienda a los viajeros que esten en constante revisión del estado de las vías a través de canales oficiales como el Invías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Finalmente, para el viernes 2 de enero, se espera que la actividad eléctrica y las lluvias de variada intensidad se extiendan por casi todo el país, afectando desde el Norte de Santander hasta el Putumayo. Este cierre de semana exige una actitud de prevención y vigilancia constante de los reportes locales, dado que el fenómeno meteorológico podría impactar la movilidad y la seguridad en áreas rurales y urbanas por igual.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL