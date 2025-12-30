Así les fue a Juan Diego Vanegas y Piroberta como acróbatas del Circo del Sol en Canadá

Juan Diego Vanegas y Piroberta llegaron, gracias a La vuelta al mundo, a Montreal, Canadá, a ver uno de los espectáculos circenses más importantes del mundo: El Circo del Sol. En medio de su visita, quisieron también aprender un poco de los acróbatas y realizar sus trucos.

Además, en esta visita tuvieron la fortuna de conocer a dos colombianos, del Valle y de Antioquia, que hacen parte del equipo de trabajo del espectáculo, quienes les dieron un recorrido por las instalaciones. Luego de disfrutar del show, Juan Diego Vanegas sugirió a su compañero de viaje tomar unas pequeñas clases de acrobacias.



El chef de Día a Día y el humorista empezaron por un pequeño calentamiento con una de las acróbatas de El Circo del Sol que realiza la famosa Danza aérea o Acrobacia con tela, en la que el acróbata está suspendido en el aire, sujeto a una tela, con la que realiza diversas formas.

El primero en subirse a la tela fue Piroberta, quien sorprendió a la entrenadora logrando una de las primeras piruetas. Sin embargo, Juan Diego empezó a darle vueltas y el humorista finalmente se bajó muy mareado. Luego llegó el turno del chef, quien también se bajó de la tela bastante mareado.



Después los dos famosos decidieron hacer el acto de los trapecistas. Los colombianos hicieron un salto desde una altura de 10 metros, sujetados a un trapecio y con las medidas de seguridad necesarias. El primero fue Vanegas, quien saltó y logró ubicar las piernas en el trapecio, quedando de cabeza y soltando las manos. Finalmente, con ayuda de un acróbata profesional, cayó en la malla de seguridad.



Piroberta, en cambio, puso excusas para realizar el truco. "Estoy lastimada. Mi costilla está tan desbaratada, que le va a servir de carne desmechada a Juandi", expresó el humorista. "No sabemos si lo que tiene es dolor de costilla, o si está muerta del susto", expresó el presentador de Día a Día. Piroberta terminó bajándose de la tarima.

El humorista, luego de la experiencia, llegó a una importante conclusión sobre los profesionales de El Circo del Sol. "Ellos podrán ser muy acróbatas y todo eso, pero ellos no son malabaristas como los colombianos. Porque en Colombia hacemos malabares sosteniendo una familia entera con un salario mínimo", aseguró.

