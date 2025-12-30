Bogotá se prepara para el fin de año: así funcionará el pico y placa este miércoles 31 de diciembre

Bogotá se alista para despedir el año 2025, una fecha marcada por las celebraciones familiares y el inicio de los viajes de vacaciones para miles de ciudadanos. En este escenario, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha confirmado cómo operará la restricción de pico y placa para el miércoles 31 de diciembre en la capital colombiana, con el objetivo de garantizar un flujo vehicular ordenado en medio de la habitual congestión de fin de año.



Pico y placa en Bogotá hoy: movilidad este 31 de diciembre del 2025

Para los vehículos particulares, la entidad ha establecido que podrán circular sin inconvenientes aquellos automotores cuyas placas terminen en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta medida estará vigente en el horario habitual de jornada continua, iniciando a las 6:00 a. m. y extendiéndose hasta las 9:00 p. m.. Es fundamental que los conductores que no se encuentran dentro de este grupo planifiquen sus desplazamientos con antelación para evitar sanciones y contribuir a la fluidez en las principales vías de la ciudad.

Por su parte, el servicio de taxis también tendrá regulaciones específicas para este último día del año. Según el calendario oficial, los vehículos de transporte público individual cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 están autorizados para operar durante la jornada. El horario de restricción para este sector comenzará un poco más temprano, desde las 5:30 a. m., y finalizará igualmente a las 9:00 p. m..



Recomendaciones para conductores en el plan éxodo

Un aspecto clave que las autoridades han enfatizado es la seguridad en los trámites digitales. Se ha alertado a la ciudadanía sobre la existencia de portales fraudulentos que intentan engañar a los usuarios ofreciendo el Pico y Placa Solidario. La administración distrital reiteró que el único canal oficial para gestionar este permiso, que permite la circulación exceptuada mediante un pago, es el sitio web de la Secretaría de Movilidad, utilizando exclusivamente el botón de pagos PSE para las transacciones.

La relevancia de estas medidas cobra mayor peso al considerar el contexto de movilidad actual de Bogotá. El 31 de diciembre coincide con el desarrollo del plan éxodo, momento en el que se registra un aumento masivo de salidas por los principales corredores viales. Debido a esto se recomienda a los conductores que planifiquen sus trayectos con anterioridad para cumplir con las restricciones y poder prevenir el colapso de las arterias viales.



Como dato alentador para el inicio del nuevo año, la administración anunció que el viernes 2 de enero de 2026 no habrá medida de pico y placa en la ciudad, lo que facilitará el retorno de los viajeros y la movilidad interna tras las fiestas. En conclusión, el éxito de la jornada del 31 de diciembre dependerá de la corresponsabilidad ciudadana, el respeto a las normas de tránsito y el uso de las herramientas oficiales para evitar contratiempos en una de las noches más importantes del año.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

