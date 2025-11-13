En vivo
ESTILO DE VIDA  / Estos son los festivos que habrá en diciembre 2025: fecha exacta del puente "extra"

Estos son los festivos que habrá en diciembre 2025: fecha exacta del puente "extra"

Gracias a la Ley Emiliani, la mayoría de los festivos en Colombia se trasladan al lunes para conformar puentes festivos; sin embargo, el considerado puente "extra" no coincidía con ese día desde el año 2014.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de nov, 2025
Estos son los festivos que habrá en diciembre 2025: cuándo cae el nuevo puente del mes
Para 2025, el Día de la Inmaculada Concepción será lunes, lo que habilita automáticamente un fin de semana largo. -
Getty Images

