Estos son los festivos que habrá en diciembre 2025: fecha exacta del puente "extra"

El calendario colombiano suele incluir varios puentes festivos a lo largo del año, en buena parte gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, norma que trasladó múltiples feriados al lunes siguiente para facilitar fines de semana extendidos y organizar mejor los periodos de descanso. Sin embargo, hay fechas que no se modifican, entre esas se encuentra el 8 de diciembre, una conmemoración religiosa fija que solo se convierte en puente cuando coincide con lunes.

Para 2025, el Día de la Inmaculada Concepción será lunes, lo que habilita automáticamente un fin de semana largo entre el 6 y el 8 de diciembre. Este puente es el resultado de la ubicación del día en el calendario después de más de once años sin coincidir con el inicio de semana. Desde 2014, la fecha había caído en martes, miércoles, jueves o viernes, lo que hacía que el descanso se mantuviera, pero sin puente.



Los festivos que habrá en diciembre 2025 en Colombia

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (el “extra”)

La novedad radica en que el 8 de diciembre de 2025, fecha en la que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, caerá en lunes, lo que habilita automáticamente un puente festivo que se extiende desde el sábado 6 hasta el lunes 8. Por tanto, la Ley Emiliani no traslada esta fecha, ya que el 8 de diciembre es una conmemoración religiosa fija y solo cuando el calendario la ubica en lunes se genera el puente de manera natural.

La Inmaculada Concepción es una festividad profundamente arraigada en la tradición católica colombiana. Su celebración comienza la noche anterior, el 7 de diciembre, con el popular Día de las Velitas, en el que miles de familias encienden velas y faroles como símbolo de fe y esperanza. Esta costumbre, que marca el inicio de la temporada navideña, se extiende hasta el día siguiente, convirtiendo el 8 de diciembre en un día de descanso, reflexión y encuentro familiar.



Jueves 25 de diciembre: Navidad

El último festivo del año es el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad. En 2025, esta fecha cae jueves, lo que significa que no genera puente festivo por sí sola. Sin embargo, en algunos sectores laborales, especialmente aquellos que otorgan días compensatorios o permiten permisos especiales, es posible que el viernes 26 se convierta en un día no laborable, extendiendo el descanso hasta el domingo 28.



Es común que en Navidad las personas viajen a sus lugares de origen, se reúnan con familiares y participen en actividades tradicionales como la novena de aguinaldos, intercambios de regalos y cenas navideñas. Aunque no se considera un puente festivo oficial, el 25 de diciembre puede convertirse en una oportunidad de descanso extendido si se combina con días adicionales, especialmente en empresas que cierran operaciones durante la última semana del año.



Festivos que ya pasaron en 2025

Hasta el 13 de noviembre de 2025, Colombia ya ha celebrado 15 de los 18 festivos oficiales. Estos incluyen:



1 de enero (miércoles) – Año Nuevo

6 de enero (lunes) – Reyes Magos (trasladado por Ley Emiliani)

24 de marzo (lunes) – San José (trasladado)

13 y 14 de abril (jueves y viernes) – Jueves y Viernes Santo

1 de mayo (jueves) – Día del Trabajo

26 de mayo (lunes) – Ascensión del Señor (trasladado)

16 de junio (lunes) – Corpus Christi (trasladado)

23 de junio (lunes) – Sagrado Corazón (trasladado)

20 de julio (domingo) – Independencia de Colombia

7 de agosto (jueves) – Batalla de Boyacá

18 de agosto (lunes) – La Asunción de la Virgen (trasladado)

13 de octubre (lunes) – Día de la Raza

3 de noviembre (lunes) – Todos los Santos:

Festivos que aún quedan en 2025

Quedan 3 festivos oficiales en el calendario colombiano. Estos son:



17 de noviembre (lunes) – Independencia de Cartagena: conmemora la independencia de Cartagena del dominio español en 1811. Es una de las fechas patrias más importantes del país y también se celebra en lunes por disposición legal.

conmemora la independencia de Cartagena del dominio español en 1811. Es una de las fechas patrias más importantes del país y también se celebra en lunes por disposición legal. 8 de diciembre (lunes) – Inmaculada Concepción: este festivo no se traslada, ya que se celebra en su fecha original. Es una festividad religiosa que honra la concepción sin pecado de la Virgen María.

este festivo no se traslada, ya que se celebra en su fecha original. Es una festividad religiosa que honra la concepción sin pecado de la Virgen María. 25 de diciembre (jueves) – Navidad: el último festivo del año, celebrado en su fecha tradicional. Es una jornada de reunión familiar, celebración religiosa y descanso.

