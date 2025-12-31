En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Por qué el 2026 es considerado un año 1 y qué significa, según la numerología

Por qué el 2026 es considerado un año 1 y qué significa, según la numerología

Desde la numerología, el 2025 se asoció al cierre de ciclos y la conclusión de etapas que ya cumplieron su función. El 2026, en cambio, está asociado a la toma de decisiones para un nuevo comienzo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 31 de dic, 2025
2026 y la numerología: por qué el nuevo año marca el inicio de un ciclo decisivo
Desde la numerología, el mensaje de 2026 es comenzar, entendiendo que este año abre caminos y busca movimientos. -
Getty Images

