Estudiar en Harvard sería aún más difícil con nueva reforma académica: ¿de qué se trata?

La Universidad de Harvard aprobó una nueva política académica con la que buscará reducir el número de calificaciones sobresalientes que reciben los estudiantes de pregrado, en un intento por combatir la inflación de calificaciones en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

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La inflación de calificaciones es un problema en la educación superior estadounidense, en medio de la preocupación de que una nota "A", destinada a recompensar el trabajo sobresaliente, pierda significado si la mayoría de los estudiantes la obtienen de forma rutinaria.

Con este tipo de inflación, las calificaciones sobresalientes tienen menos peso para los empleadores y los responsables de admisión a las escuelas de posgrado como indicadores de que un estudiante es un candidato atractivo. Fueron los miembros del profesorado quienes votaron 458 a 201 a favor de utilizar el nuevo sistema de calificación.



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Harvard limitará las calificaciones sobresalientes en sus cursos

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La nueva política establece que, en los cursos calificados con letras, los docentes podrán asignar notas sobresalientes únicamente al 20% de los estudiantes inscritos en cada clase, además de cuatro alumnos adicionales. El resto de las calificaciones, como excelente o sobresaliente bajo, no tendrán restricciones.

Según Harvard, en el nuevo sistema no hay límite para las calificaciones de A menos o inferiores, y está previsto que entre en vigor en el año académico que comienza en otoño de 2027. Los miembros del profesorado emitieron un comunicado en el que acogían con satisfacción el cambio.

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"Esto es importante sobre todo para nuestros estudiantes. Una calificación de sobresaliente en Harvard les indicará ahora, tanto a ellos como a los empleadores y a las escuelas de posgrado, algo real sobre lo que un estudiante ha logrado", decía el comunicado.

Además de limitar las notas sobresalientes, la Facultad de Artes y Ciencias aprobó cambios en la manera de comparar el desempeño académico de los estudiantes para otorgar premios, honores y distinciones. La universidad reemplazará el promedio acumulado tradicional por un sistema basado en rangos percentiles promedio. Con este modelo, el desempeño de cada estudiante será evaluado en comparación con el resto de sus compañeros y no únicamente mediante el cálculo general de sus notas.

La inflación de notas se ha convertido en una constante

Según el manual del estudiante, en el año académico 2024-2025, aproximadamente dos tercios de las calificaciones otorgadas a los estudiantes de pregrado en Harvard fueron sobresalientes (A). Este nuevo sistema reducirá esa proporción a los niveles de 2010, cuando un tercio de las calificaciones eran sobresalientes, según informó el periódico estudiantil Harvard Gazette.

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Pero a los estudiantes no les gusta la idea: el 85% se mostró en contra del nuevo sistema, según una encuesta realizada en febrero, de acuerdo con el periódico.

"Esta es una votación trascendental", dijo Amanda Claybaugh, decana de educación de pregrado. "Creo que fortalecerá la cultura académica de Harvard; además, espero que anime a otras instituciones a afrontar cuestiones similares con el mismo nivel de rigor y valentía."

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Y es que algunas instituciones ya habían intentado aplicar restricciones similares. Una de las más conocidas fue Princeton University, que en 2004 implementó una política para limitar las notas sobresalientes al 35% de las calificaciones otorgadas. Sin embargo, el sistema fue eliminado años después por críticas de estudiantes y profesores que consideraban que podía afectar la competitividad de los alumnos frente a egresados de otras universidades.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co