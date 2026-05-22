Cantante urbano de 22 años murió en ataque armado en México: esto se sabe

Hay consternación en México ante un nuevo ataque que dejó sin vida a un joven cantante de reguetón. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 20 de mayo en Ciliacán, Sinaloa, cuando el artista de apenas 22 años de vida fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en un vehículo acompañado por su equipo de trabajo.

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La víctima fatal fue identificada como Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido en la industria musical como Degezeta. El joven estaba iniciando su carrera musical y contaba con al menos 38 mil oyentes mensuales, según sus datos de Spotify.



Lo que se sabe sobre el ataque

Las autoridades mexicanas han detallado a la prensa que, alrededor de las 9:00 de la noche del miércoles, el cantante Degezeta se movilizaba en un Nissan Versa gris junto a un integrante de su equipo por el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, justo frente al estadio Ángel Flores.

En ese momento en el que fueron atacados. Según versiones recogidas por las autoridades de testigos de los hechos, los atacantes aprovecharon el momento en el que el carro en el que iba el artista se detuvo por un semáforo en rojo, se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes. Esta situación desencadenó que el vehículo quedara con el motor encendido, mal estacionado y que casi impactara una camioneta cercana.



Las autoridades llegaron rápidamente y acordonaron la zona, identificando a Mario Alberto Barreto Domínguez, quien murió a causa de las heridas, y a su compañero Iván Marlon, quien también perdió la vida en medio del ataque. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.



Tras confirmarse la identidad de Degezeta, la disquera Hyphy Music Inc., con la que estaba firmado el artista mexicano, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido. "Nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera, sino que era nuestro hermano. Mario, mejor conocido como 'Degezeta', dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán y perseguir un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino".



¿Quién era Degezeta?

Mario Alberto Barreto, de 22 años, estaba empezando a construir una carrera como artista urbano en la industria musical mexicana. De hecho, cinco días antes de su muerte, el intérprete había lanzado el tema ‘Glopeta’ y estaba emocionado por lo que venía en su camino musical. Algunas de las canciones con las que ya conquistaba un amplio público eran: 'Tosto Nazo', 'Mentira buena' y 'Chanel'.

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Ese mismo 20 de mayo, horas antes de su asesinato, el joven mexicano había compartido en sus redes sociales una historia desde el estudio de grabación, detallando que seguía trabajando en sus sueños. "Vieran qué bonito suena cuando los zumbo", escribió en el post. Sin embargo, tras salir del estudio la vida le fue arrebatada por hombres armados que las autoridades aún no han identificado.

Aunque la familia de Barreto no ha hecho ningún pronunciamiento público, medios mexicanos señalaron que ya identificaron el cuerpo y están a la espera de que sus restos sean trasladados a Hermosillo, Sonora.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co