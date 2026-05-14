¿Quiere estudiar en Japón? Así puede aplicar a becas que cubren matrícula, manutención y tiquetes

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) confirmó la apertura de cuatro convocatorias de becas financiadas por el Gobierno de Japón, dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos que quieran adelantar estudios superiores en ese país a partir del año 2027.

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La iniciativa hace parte del programa Monbukagakusho – MEXT, impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, y contempla oportunidades para cursar programas de pregrado, formación tecnológica, entrenamiento técnico especializado, maestrías y doctorados en universidades e instituciones japonesas.

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De acuerdo con la entidad, las convocatorias estarán disponibles hasta el 1 de junio de 2026 a las 5:00 de la tarde y los interesados deberán realizar el proceso de inscripción y cargar la documentación exigida dentro de los plazos establecidos.



Becas cubren matrícula, manutención y tiquetes

Uno de los principales beneficios de estas becas es que incluyen la financiación de varios gastos relacionados con la formación académica y la estadía en Japón. Entre las coberturas se encuentran el pago de matrícula, costos académicos, transporte aéreo internacional ida y regreso entre Colombia y Japón y un apoyo económico mensual para sostenimiento. Así se distribuirían los costos.



En el caso de los programas de pregrado, tecnología y entrenamiento técnico especial , el subsidio mensual será de 117.000 yenes japoneses, cifra que equivale aproximadamente a 2,8 millones de pesos colombianos.

, el subsidio mensual será de 117.000 yenes japoneses, cifra que equivale aproximadamente a 2,8 millones de pesos colombianos. Para quienes resulten seleccionados en programas de maestría y doctorado, el apoyo económico mensual oscilará entre 143.000 y 145.000 yenes japoneses, es decir, entre 3,4 y 3,5 millones de pesos colombianos, dependiendo del nivel académico que curse cada estudiante.

Las becas buscan facilitar el acceso de ciudadanos colombianos a programas académicos y de investigación en instituciones japonesas, especialmente en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, innovación, ingeniería y otros campos del conocimiento.



Estas son las convocatorias disponibles para estudiar en Japón

El programa contempla cuatro líneas de formación diferentes, enfocadas en distintos perfiles académicos.



Programa de pregrado en universidades japonesas

Esta convocatoria está dirigida a bachilleres colombianos interesados en adelantar carreras universitarias presenciales en Japón. El programa tendrá una duración de cuatro años, además de un año preparatorio enfocado principalmente en el aprendizaje del idioma japonés y adaptación académica.



Formación técnica y tecnológica en institutos KOSEN

La segunda convocatoria corresponde a programas tecnológicos y de ingeniería en institutos técnicos japoneses conocidos como KOSEN. Está enfocada en estudiantes bachilleres interesados en áreas técnicas y tecnológicas. La duración será de tres años, más un año adicional de preparación académica y lingüística.



Entrenamiento técnico especial en Japón

Otra de las opciones disponibles es el programa de entrenamiento técnico especializado, que ofrece formación en áreas como tecnología, administración, moda, bienestar, educación y otros sectores. Este programa tendrá una duración de dos años, además del periodo preparatorio previo al inicio de clases.



Becas para maestrías y doctorados

La cuarta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos y estudiantes universitarios próximos a graduarse que quieran desarrollar estudios de posgrado e investigación en universidades japonesas. Los programas de maestría y doctorado podrán extenderse entre dos y cuatro años, según el nivel de formación y el área de estudio seleccionada.



Requisitos para aplicar a las becas del Gobierno de Japón

Entre los requisitos generales establecidos para las convocatorias se encuentra acreditar un buen desempeño académico y demostrar dominio del idioma inglés con un nivel mínimo equivalente a B2. Además, cada programa tiene condiciones específicas relacionadas con edad, formación previa, documentación y perfiles académicos.



Los aspirantes deberán diligenciar inicialmente el formulario oficial del Gobierno de Japón y posteriormente completar el proceso de inscripción en la plataforma del Icetex, donde tendrán que adjuntar todos los documentos requeridos en formato digital. La entidad recomendó revisar cuidadosamente los términos de referencia de cada convocatoria antes de iniciar el proceso de postulación, debido a que cualquier inconsistencia o documento faltante podría generar la descalificación del aspirante.

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El ICETEX informó que las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 1 de junio de 2026. Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad y el Gobierno de Japón. Asimismo, reiteró que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

La entidad también recordó que cualquier situación irregular puede ser reportada mediante los canales oficiales habilitados para denuncias.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co