¿Quiere estudiar gratis? El Sena tiene más de 400 cursos virtuales abiertos con certificación

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que mantiene habilitada una oferta de más de 400 cursos cortos gratuitos y virtuales para quienes buscan ampliar sus conocimientos o fortalecer su perfil académico y laboral sin necesidad de asistir a clases presenciales. La entidad explicó que estos programas hacen parte de su oferta de formación complementaria y están dirigidos a ciudadanos interesados en aprender nuevas habilidades, actualizar conocimientos o adquirir competencias específicas en diferentes sectores productivos. Al finalizar cada curso, quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán un certificado expedido por el Sena.

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La duración de los programas varía según el contenido de cada curso. Algunos pueden completarse en aproximadamente 40 horas, mientras que otros tienen una intensidad de hasta tres meses, característica que permite que las personas puedan organizar su proceso de aprendizaje de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Según informó la entidad, los cursos están disponibles en modalidad virtual, por lo que los participantes pueden acceder a los contenidos desde cualquier lugar con conexión a internet.



¿Qué cursos gratuitos ofrece el Sena en 2026?

La oferta incluye programas relacionados con diferentes áreas del conocimiento. Entre ellas se encuentran tecnología, administración, finanzas, logística, industria, agro y servicios, además de otros campos que responden a las necesidades actuales del mercado laboral. Cada curso cuenta con un contenido específico y está diseñado para desarrollar competencias concretas que pueden ser aplicadas tanto en el ámbito laboral como en proyectos personales o de emprendimiento. El Sena señaló que esta formación complementaria busca ofrecer herramientas que permitan a los participantes fortalecer su perfil profesional y mantenerse actualizados frente a las exigencias de distintos sectores económicos.

De acuerdo con Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del Sena, estos cursos también permiten desarrollar habilidades que resultan útiles en diferentes escenarios laborales. "Nuestros cursos cortos tienen múltiples beneficios. Uno de ellos es la posibilidad de fortalecer o adquirir nuevos conocimientos, así como desarrollar habilidades blandas que son fundamentales para el desempeño laboral. Además, permiten adquirir competencias técnicas que contribuyen al fortalecimiento de los diferentes sectores económicos", indicó el funcionario. Algunos programas incluyen contenidos relacionados con competencias transversales que pueden contribuir al desempeño en diferentes tipos de ocupaciones.



Uno de los aspectos destacados de esta oferta es que los cursos se desarrollan completamente en línea. Esto permite que cada participante avance en el proceso de formación de acuerdo con su propio ritmo y disponibilidad. Al no requerir desplazamientos hasta un centro de formación, los estudiantes pueden organizar mejor sus horarios y combinar el aprendizaje con actividades laborales, académicas o familiares. La modalidad virtual también facilita el acceso para personas que viven en municipios alejados o que, por diferentes razones, no pueden asistir a clases presenciales.



Las personas que culminen satisfactoriamente el proceso de formación recibirán una certificación expedida por el Sena, documento que puede ser utilizado para respaldar los conocimientos adquiridos y complementar la hoja de vida. Esta certificación representa un soporte académico de las competencias desarrolladas durante el curso y puede ser un elemento adicional para quienes participan en procesos de selección laboral o desean continuar fortaleciendo su formación. Cada programa establece los requisitos que deben cumplir los participantes para obtener el certificado, por lo que es importante revisar previamente las condiciones de cada curso antes de iniciar el proceso de inscripción.



¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos del Sena?

Las personas interesadas en acceder a esta oferta deben ingresar a la plataforma oficial Zajuna, donde el Sena publica el listado actualizado de cursos disponibles. En ese sitio web es posible consultar las opciones de formación, conocer la duración de cada programa, revisar los contenidos, verificar los requisitos e iniciar el proceso de inscripción. Antes de inscribirse, los aspirantes pueden revisar cuál de los programas se ajusta mejor a sus intereses o necesidades, ya sea para fortalecer competencias relacionadas con su trabajo, complementar estudios previos o aprender sobre un área diferente.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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