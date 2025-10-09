En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Confirman fecha oficial para consultar resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes

Confirman fecha oficial para consultar resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes

El Icfes anunció que los resultados de la prueba Saber 11 del Calendario A, aplicadas el pasado 10 de agosto, estarán disponibles antes de lo previsto. Le contamos cómo consultarlos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
ICFES pruebas Saber 11 2025: cómo y dónde consultarlos desde su celular
ICFES pruebas Saber 11 2025: cómo y dónde consultarlos desde su celular. -
Freepik/ Icfes

Publicidad

Publicidad

Publicidad