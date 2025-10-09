Confirman fecha oficial para consultar resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que los resultados de la prueba Saber 11 calendario A estarán disponibles antes de lo previsto. El examen Saber 11 Calendario A, aplicado el pasado 10 de agosto de 2025, es una de las evaluaciones más esperadas del año por los estudiantes colombianos de grado 11 y constituye un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller, y una referencia clave para el ingreso a la educación superior en el país.

La entidad también anunció la plataforma Ágil Icfes para mejorar la experiencia de sus usuarios, pues permitirá a los estudiantes resolver dudas, realizar solicitudes y obtener asistencia personalizada sobre los resultados y otros trámites relacionados con las pruebas. Además, la entidad insistió en que todos los canales de consulta oficiales son gratuitos y recordó a los estudiantes que no deben compartir sus datos personales con páginas o enlaces no verificados, ya que en esta época suelen circular mensajes falsos que prometen modificar o adelantar resultados.



Icfes confirma fecha oficial para consultar los resultados de las pruebas Saber 11

De acuerdo con el cronograma oficial del Icfes, los resultados individuales estaban programados para ser publicados el 17 de octubre. Sin embargo, la entidad informó recientemente, a través de sus canales oficiales y su cuenta en la red social X, que los estudiantes podrán consultar su puntaje desde el viernes 10 de octubre. El anuncio hace parte de una estrategia denominada "Ágil Icfes", diseñada para ofrecer una atención más directa y eficiente a los usuarios.

Según explicó la institución, esta herramienta busca agilizar los trámites, resolver inquietudes y permitir que los estudiantes accedan a la información sobre sus resultados sin demoras. "A partir de mañana viernes, 10 de octubre, durante el trascurso del día, podrás consultar los resultados de tu examen Saber 11 calendario A en nuestra página web. Además, con Ágil Icfes podrás comunicarte con nosotros de manera rápida a nuestra línea de atención", publicó el Icfes en su cuenta oficial.



¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11?

Para revisar los puntajes obtenidos, el proceso es completamente virtual y se realiza a través del portal oficial del Icfes. Los pasos son los siguientes:



Ingrese al sitio web oficial del Icfes

Diríjase al apartado "Resultados".

Seleccione la opción "Consultar tu número de registro".

Escoja el examen Saber 11 y el periodo 2021 en adelante.

Ingrese el número de documento y el número de registro.

Complete el proceso de verificación de seguridad (captcha).

Una vez completado el formulario, el sistema mostrará los resultados individuales del examen.

La publicación incluirá los puntajes globales y específicos en cada una de las áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.



Fechas clave del calendario A

El proceso para la aplicación del examen Saber 11 Calendario A 2025 inició oficialmente el 25 de julio, cuando se publicaron las citaciones con la información sobre la sede, hora y jornada de presentación.



Posteriormente, el 10 de agosto, más de 640.000 estudiantes de todo el país se presentaron al examen en 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios. La jornada se desarrolló en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, bajo supervisión de las autoridades locales y personal del Icfes.

Con la publicación de los resultados individuales el 10 de octubre, se completará la fase final de este proceso académico. Por su parte, los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se mantendrán para el 17 de octubre, tal como estaba previsto originalmente.



¿Qué se considera un "buen puntaje" en las pruebas Saber 11?

El puntaje obtenido en las pruebas Saber 11 tiene múltiples implicaciones y aunque no existe una cifra única que determine si un resultado es "bueno" o "malo", varias instituciones de educación superior y programas de becas establecen rangos de referencia que sirven como guía. En el caso del Programa Generación E – Componente Excelencia, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, uno de los criterios principales para acceder al beneficio es haber alcanzado un puntaje igual o superior a 345 en el examen Saber 11.



Además, los aspirantes deben estar registrados en el Sisbén IV con un puntaje inferior a 4 y cumplir con los requisitos socioeconómicos establecidos. Este programa busca promover el acceso a la educación superior de estudiantes con alto desempeño académico y condiciones de vulnerabilidad económica, mediante créditos condonables que cubren la matrícula y apoyos para la permanencia universitaria. De igual forma, otras iniciativas gubernamentales y distritales utilizan los resultados del Icfes como referencia para otorgar beneficios:



Jóvenes a la U, una estrategia de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo ATENEA y las instituciones de educación superior, exige un puntaje mínimo de 270 para acceder al financiamiento total de los estudios universitarios.

una estrategia de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo ATENEA y las instituciones de educación superior, exige un para acceder al financiamiento total de los estudios universitarios. El Fondo Fest, también administrado por la Secretaría de Educación del Distrito, ofrece créditos condonables de entre 70% y 100%, dirigidos a jóvenes que presentaron la prueba Saber 11 y que deseen cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

también administrado por la Secretaría de Educación del Distrito, ofrece créditos condonables de entre 70% y 100%, dirigidos a jóvenes que presentaron la prueba Saber 11 y que deseen cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales. Diversas universidades privadas en Colombia destinan cupos y becas a estudiantes que obtienen los puntajes más altos en el examen, como parte de sus programas de apoyo al mérito académico.

