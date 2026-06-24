Las mejores universidades para estudiar en Latinoamérica en 2027, según ranking: dos son colombianas

Una nueva radiografía actualizada del sistema universitario a nivel global fue publicada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS) en junio de 2026. La clasificación mundial de universidades evalúa más de 1.500 instituciones en todo el mundo mediante indicadores como reputación académica, empleabilidad, investigación, experiencia estudiantil y proyección internacional, con el fin de que estudiantes analicen sus opciones para estudiar en el año 2027 en las consideradas - según el ranking - como las mejores universidades.

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La clasificación QS "compara las opciones de estudio utilizando clasificaciones reconocidas a nivel mundial" y en esta ocasión, mantuvo una fuerte concentración de universidades en Estados Unidos y Reino Unido en los primeros puestos. Sin embargo, también se observa una presencia significativa de instituciones de Asia y Europa Occidental en el ranking. Además, la firma también situó a América Latina dentro del panorama global, con varias universidades destacadas en posiciones intermedias, incluyendo instituciones de Colombia.

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¿Cuáles son las mejores universidades a nivel mundial, según QS?

En el primer lugar del ranking global se ubica el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que mantiene una puntuación perfecta de 100, consolidando su liderazgo en investigación y empleabilidad. En el segundo lugar se produce un empate entre el Imperial College London y la Stanford University, ambas con 99,2 puntos, destacando por su alto impacto en investigación científica y su proyección global.



En la cuarta posición aparece la University of Oxford, seguida de la Harvard University en el quinto lugar, dos instituciones que mantienen una fuerte reputación académica y una red de egresados con alta inserción laboral en distintos sectores. El sexto puesto corresponde a la University of Cambridge, mientras que el séptimo lo ocupa el California Institute of Technology (Caltech), reconocido por su producción científica en áreas como física e ingeniería.



En el octavo lugar se sitúa la ETH Zurich, una de las principales universidades técnicas de Europa continental. En la misma posición compartida aparece el University College London (UCL). Y por último, cerrando el top 10 global, se encuentra la National University of Singapore (NUS), que continúa consolidándose como una de las instituciones más influyentes de Asia en términos de investigación, internacionalización y resultados de empleabilidad.



Las mejores universidades en América Latina para estudiar en 2027

En América Latina, la presencia en el ranking global se mantiene estable, con universidades que logran posicionarse dentro de los primeros 600 puestos a nivel mundial. Este es el listado de las instituciones mejor ubicadas en la región:



Universidad de Buenos Aires (UBA) — Puesto 84 a nivel global. Pontificia Universidad Católica de Chile — Puesto 119. Universidade de São Paulo (USP) — Puesto 133. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) — Puesto 145. Universidad de Chile — Puesto 185. Tecnológico de Monterrey — Puesto 188. Universidad de los Andes — Puesto 233. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) — Puesto 277. Universidad Nacional de Colombia — Puesto 293. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) — Puesto 357.

En el caso de Colombia, además de la presencia de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, el informe también muestra a la Pontificia Univerisdad Javeriana en el puesto 395, con una participación en el segmento intermedio del ranking global. Aunque no se encuentran en el grupo de élite mundial, estas instituciones mantienen indicadores relevantes en reputación académica dentro de la región.



¿Cómo se mide el ranking de QS para 2027?

La clasificación QS 2027 se construye a partir de una metodología que combina distintos enfoques de evaluación. Según la organización, el objetivo es ofrecer una visión más amplia del desempeño universitario más allá de la investigación. Los principales componentes son:



Reputación académica, basada en encuestas a académicos internacionales

basada en encuestas a académicos internacionales Reputación entre empleadores, vinculada a la percepción del mercado laboral

vinculada a la percepción del mercado laboral Citaciones por profesor, que mide el impacto de la investigación

que mide el impacto de la investigación Relación profesor-estudiante, como indicador de calidad educativa

como indicador de calidad educativa Internacionalización, que evalúa la movilidad de estudiantes y profesores

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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