Famosos se unen por las víctimas del terremoto: aviones privados, conciertos y centros de acopio

Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el país no solo enfrenta una crisis humanitaria de grandes proporciones, sino que también es testigo de una movilización civil y artística sin precedentes. Las cifras oficiales retratan que la tragedia ha dejado 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, con afectaciones reportadas en 14 departamentos y 403 municipios.

Ante este panorama, los principales referentes de la música, el humor y la cultura en el país han dejado de lado sus agendas para liderar iniciativas que van desde puentes aéreos privados, movilizaciones con sus fundaciones, la transformación de sus propios negocios en centros de acopio y hasta la organización de eventos culturales para recaudar fondos.



¿Cómo están ayudando los famosos colombianos?

Una de las acciones más impactantes por su logística ha sido la liderada por los artistas urbanos Ryan Castro y J Balvin. Ambos coordinaron con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets una flota de aeronaves para transportar suministros críticos hacia las zonas de desastre. El primer vuelo, que partió desde Miami con destino a Cali, entregó dos toneladas de elementos de asistencia apenas un día después del sismo. Además, han dispuesto trayectos desde Medellín hacia el Chocó, permitiendo que personal médico voluntario se desplace gratuitamente a los municipios más aislados para brindar atención directa.

La ayuda también se ha materializado en puntos físicos de recolección estratégicos. Carlos Vives convirtió su emblemático restaurante y centro cultural, Cumbia House, en un centro de acopio masivo en el norte de Bogotá. En alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el lugar recibirá hasta el 12 de septiembre alimentos no perecederos, kits de higiene, colchonetas y alimento para mascotas. La lista de prioridades incluye agua embotellada, granos, enlatados y artículos de primera necesidad como pañales y toallas higiénicas.



Desde el ámbito de las fundaciones, Karol G activó su organización Con Cora para brindar atención directa a las familias damnificadas, haciendo un llamado a mantener la solidaridad constante durante toda la fase de recuperación. Por su parte, Maluma y su fundación El Arte de los Sueños están coordinando recursos a través de alianzas con Casaterna y Remanence, utilizando sus redes sociales como canales de difusión de información verificada para evitar fraudes con las donaciones. Nicky Jam también se unió al Grupo Argos para donar $13.000 millones para reconstrucción de las viviendas afectadas.



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Por su parte, la agrupación Morat ha diseñado una estrategia de apoyo integral aprovechando su residencia de seis fechas con boletería agotada en el Movistar Arena de Bogotá. Durante los conciertos programados para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, la banda habilitará cuatro puntos de donación económica (ubicados en la taquilla de TuBoleta y en los puntos de venta de mercancía oficial) cuyos recursos serán gestionados por UNICEF para asegurar una distribución responsable. Además, los integrantes anunciaron que destinarán una parte de los ingresos de sus presentaciones específicamente a la recuperación y reconstrucción de colegios en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

A estas voces se han sumado figuras de otros ámbitos, como el reconocido Chef José Andrés, quien realizó una donación de un millón de dólares destinada específicamente a la reactivación de pequeños negocios afectados por el sismo. Asimismo, Jorge Barón Jr. logró recolectar en tiempo récord más de media tonelada de ayuda humanitaria que ya fue entregada en el Estadio El Campín, instando a los colombianos a trabajar juntos bajo la consigna: “¡Dejémonos de pendejadas! Colombia nos necesita”. A ese gran centro de acopio en la capital del país también han llegado otras figuras importantes con ayudas como Fonseca, Amparo Grisales, Búfalo, entre otros.



Conciertos benéficos organizados para ayudar a las víctimas del terremoto

Por otro lado, la escena musical en Bogotá y Medellín se prepara para grandes jornadas culturales benéficas. El humorista Alejandro Riaño, a través de su personaje 'Juanpis González', anunció el evento 'The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos', programado para el 29 de agosto en el Movistar Arena. Este espectáculo contará con la participación de figuras como Feid, Carlos Vives, Manuel Turizo, Piso 21 y Chocquibtown, entre otros. Lo recaudado se donará íntegramente a la Fundación PLAN para asistir prioritariamente a las víctimas en el departamento del Chocó. Riaño también habilitará una transmisión en vivo con códigos QR para recibir donaciones digitales de quienes no puedan asistir presencialmente.

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En la capital antioqueña, la respuesta ha sido igualmente masiva con el concierto “Colombia, Medellín Te Quiere”, que se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena. Más de 25 artistas, incluidos Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno y la cantante Juliana, donarán su talento en una jornada de ocho horas. Los fondos de la boletería, gestionados por la Corporación Presentes, se destinarán a familias afectadas en el Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Paralelamente, restaurantes locales como Pergamino, Olivia y Clap Burgers han anunciado que destinarán parte de sus ventas para apoyar la emergencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co