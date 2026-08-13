Fenómeno de El Niño podría causar temperaturas no registradas desde 1950: esto alertó el Ideam

Una nueva actualización sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño ha sido emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad dio a conocer que continúa el fortalecimiento del fenómeno y aumenta probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte . Asimismo, enfatizaron los impactos que se esperan en los próximos meses.



El Ideam alertó que de seguir en el curso en el que va, este fenómeno de El Niño podría superar la intensidad de los eventos de su tipo que no han sido registrados desde 1950 , que serían +2,5 °C o más en el valor de RONI de 3 meses. El aviso está dirigido principalmente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. "Las condiciones de El Niño continúan consolidándose en el océano Pacífico tropical, siendo este el tercer trimestre móvil de persistencia", explicó la entidad.

La entidad indica que la actualización se dio a partir del monitoreo permanente realizado por el Ideam y los análisis emitidos por los principales centros internacionales de predicción climática, entre los que se encuentran la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA). "El sistema acoplado océano-atmósfera continúa en desarrollo y fortalecimiento, con un elevado contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más acoplada al calentamiento oceánico", expusieron.

Los modelos dinámicos y estadísticos de predicción climática del Ideam "coinciden en proyectar la persistencia del fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con probabilidades superiores al 90 % de que las condiciones persistan por lo menos hasta inicios del año 2027". Sobre estas proyecciones, actualmente se cree que la intensidad será en especial fuerte durante los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre.



"De igual manera, los escenarios probabilísticos más recientes indican una probabilidad superior al 70 % de que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superen el umbral de 2,0 °C, lo que ubicaría al evento dentro de la categoría de intensidad muy fuerte entre los meses de septiembre de 2026 y febrero de 2027", añadieron.



Posibles impactos del fenómeno de El Niño

Frente a la situación del fenómeno de El Niño, el Ideam enfatiza en que se requiere un seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas de Colombia. Asimismo, insisten en el fortalecimiento de las acciones de preparación y gestión del riesgo por parte de las autoridades nacionales y territoriales. La entidad menciona varios de los posibles y latentes impactos:



Alteraciones significativas en los patrones de precipitación

Incrementos de temperatura del aire

Mayor probabilidad de reducción de lluvias en regiones Pacífica, Andina y Caribe

Incremento de temperaturas

Mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico

Riesgo de disminución de caudales y niveles bajos en embalses

Afectación al abastecimiento humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas estratégicos

Posible aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables

Pérdidas agrícolas y pecuarias

Mayor demanda sobre sistemas de agua y servicios públicos

La entidad también recordó que El Niño y las altas temperaturas aumentan las olas de calor. "Podrían afectar la salud humana generando: deshidratación (especialmente en niños y adultos mayores) insolación, favorecen la reproducción de mosquitos y la transmisión de (dengue, zika y chikungunya), elevan enfermedades respiratorias por incendios y deterioro del aire, y aumentan el riesgo de brotes por escasez o contaminación del agua".

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