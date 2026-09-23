Migrantes en Colombia podrán certificar sus conocimientos y experiencia en el Sena: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva convocatoria dirigida a la población migrante que vive en Colombia y busca darle reconocimiento formal a los conocimientos adquiridos a través del trabajo y la experiencia. Se trata de la Certificatón Migrantes 2026 'El Sena une saberes, rompe fronteras', un proceso que permitirá a los participantes demostrar sus competencias en diferentes oficios y obtener una certificación de acuerdo con las áreas en las que tengan experiencia.

La convocatoria cuenta con 400 cupos y se realizará completamente de manera virtual. Las personas interesadas podrán presentar su inscripción hasta el martes 6 de octubre de 2026, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para participar. La iniciativa está dirigida a personas migrantes de cualquier nacionalidad que residan en Colombia y cuenten con el permiso de residencia correspondiente. El objetivo es que puedan acreditar formalmente conocimientos que, en muchos casos, han sido adquiridos mediante la práctica laboral y no necesariamente a través de estudios formales.



¿Qué pueden certificar los migrantes con el Sena?

El proceso corresponde a la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual el Sena reconoce los conocimientos, habilidades y experiencia que una persona ha desarrollado en el ejercicio de una determinada actividad. Para esta convocatoria fueron habilitadas ocho normas de competencia laboral. Las opciones disponibles son:



Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.

Recolectar residuos sólidos según procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental.

Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía.

Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente y objetivos comerciales.

Preparar alimentos de acuerdo con orden de producción y receta estándar.

Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada.

Soldar láminas metálicas según técnica de arco manual con electrodo revestido y normativa.

Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos.

La selección dependerá de la experiencia que tenga cada persona. Por ejemplo, alguien que haya trabajado en restaurantes y tenga conocimientos relacionados con la preparación de comidas podría optar por la norma correspondiente a preparación de alimentos, mientras que una persona con experiencia en atención al público podría elegir la relacionada con servicio al cliente.



Certificación de competencias laborales: ¿cómo funciona?

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es el mecanismo mediante el cual "los participantes podrán certificar los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria laboral en diferentes actividades", según informó el Sena. "En los últimos años, hemos visto a muchos hermanos extranjeros por nuestras carreteras y por nuestras ciudades. Aquí han encontrado familia, trabajo y oportunidades. El Sena quiere vincularse desde nuestro programa Diplomacia de Las Capacidades, para que muchos extranjeros que viven en nuestro país puedan certificar sus capacidades y competencias a través de la entidad", expresó Fray Ricardo Torres Castro, director general del Sena.

Las personas que cumplan con las condiciones de la convocatoria tienen plazo para registrarse hasta el martes 6 de octubre de 2026. El proceso de inscripción se realizará por internet y, de acuerdo con la información entregada por el Sena, la convocatoria dispone de 400 cupos. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la entidad, www.sena.edu.co, y buscar el banner correspondiente a la Certificatón Migrantes 2026. Desde allí podrán consultar la información de la convocatoria y realizar el proceso de inscripción.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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