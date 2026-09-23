Cada 10 minutos hay un sismo en Chaparral, afirma la gobernadora del Tolima

Desde el 20 de septiembre, asegura Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, no ha parado de temblar en el municipio de Chaparral. Señala que se trata de un enjambre sísmico que comenzó en la fecha citada “a las 3:27 de la mañana. Llevamos ya más de 440 sismos en estas 75 horas. Es decir, estoy hablando de que cada 10 minutos hay un sismo, son seis sismos cada hora que hay en el municipio de Chaparral. Se sienten también en los municipios circunvecinos como el municipio de Roncesvalles, San Antonio y el municipio de Rioblanco”. Solo en la mañana de este miércoles 23 ya se habían reportado más de 30 movimientos telúricos en esa población. (Lea también: ¿Actividad sísmica en Chocó y Tolima está relacionada con el terremoto del 10 de agosto? SGC explica)



“Es una situación que por supuesto nos lleva a prender todas las alarmas y también a utilizar las medidas preventivas a que haya lugar. Y dentro de esas medidas, lo primero que hicimos fue activar los consejos departamentales de gestión del riesgo, los consejos municipales de gestión del riesgo, activar los planes de gestión del riesgo municipales; yo voy en este momento para el municipio de Chaparral y allí con el alcalde, con todos los funcionarios, con los gremios, pero también con las comunidades, vamos a dar todas esas medidas preventivas que deben utilizarse por parte de ellos”, dijo la gobernadora a Noticias Caracol, añadiendo que “hay que hacer un monitoreo permanente con el servicio geológico” en la zona en el Cañón de Las Hermosas, “donde se va a poder revisar minuciosamente qué es lo que está sucediendo y, además de eso, también emitir cualquier alerta que se llegue a presentar”.



¿Qué medidas se están adoptando para evitar tragedias en Chaparral?

“Acá es muy importante mantener a la comunidad informada, por eso le solicitamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que también permitiera que los funcionarios asistieran el día de hoy allí al municipio de Chaparral y tuviéramos a la comunidad informada, no solamente en lo que está sucediendo, sino en la toma de las medidas preventivas que se deben acatar”.

Entre dichas acciones están las visitas a las edificaciones que puedan representar algún riesgo de colapso por los sismos en Chaparral y, si presentan alguna afectación, “tendrán que ser desalojadas las personas que estén allí o que trabajen en esas infraestructuras”. También se decidió, desde el domingo pasado, que los niños pasaran de clases presenciales a la escuela en casa “y estamos trabajando con los niños a través de las guías, de la guía docente también que se realiza y a través de clases virtuales”, explicó la funcionaria. Esa medida está activa hasta este miércoles. Sin embargo, dijo la gobernadora, “vamos a evaluar nuevamente la situación y ver si es pertinente continuar con esas medidas, que yo creo que es lo más prudente” porque “en estos momentos la comunidad siente mucho temor y nosotros también por lo que está sucediendo. Son 440 sismos. Es más, acaba de pasar otro” y “eso nos lleva a encender las alarmas allí en el municipio de Chaparral y en el sur del departamento del Tolima”. (Lea también: ¿Qué otros departamentos han sentido la seguidilla de temblores de Chaparral, Tolima?)

Sobre una posible evacuación “está dentro del plan de gestión municipal del riesgo. Por eso hoy vamos allá, vamos a socializar todas esas medidas, vamos a hacer un acompañamiento permanente, pero además de eso también estamos pensando en hacer un simulacro porque es muy importante que la gente sepa cuál es la ruta de evacuación, cuál es el sitio de encuentro, que en familia también se puedan hablar estos temas y esto es lo que hoy vamos a decirle a la comunidad de Chaparral, que en familia se establezca cuál va a ser el sitio de encuentro si llega a ocurrir cualquier cosa. Además de eso, que se tenga un kit de emergencia, que las familias tengan una linterna, un silbato, agua, entre otros elementos que deben estar en ese kit de emergencia”, indicó Matiz.



Incendios en Tolima

La gobernadora informó que a la fecha “tenemos solamente dos incendios, uno precisamente que estamos controlando en el municipio de Ortega. En Chaparral había incendios, pero ya se lograron controlar y gracias a Dios ayer llovió. En el municipio de Prado, que es el incendio de mayor magnitud que tenemos en este momento, estamos trabajando de la mano del Gobierno nacional, de la UNGRD y allí tenemos ayuda helicoportada, pero también tenemos gente en tierra y bomberos de otros departamentos que nos están ayudando a controlar esos incendios que tenemos”.



Por las conflagraciones, detalló la funcionaria, hay afectaciones en el sector productivo “porque ya son más de 70.000 hectáreas las que se han visto afectadas en el departamento. (…) Además de eso, también algunas viviendas que se han incinerado totalmente por los incendios, otras que tienen unas consecuencias debido también al terremoto del 10 de agosto. Entonces, con todo esto, lo que hemos querido es realizar con los directores de los medios de comunicación regional de aquí de nuestro departamento un gran teletón que vamos a llevar a cabo el próximo 24 de octubre”.



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