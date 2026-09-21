¿Es profesional y quiere estudiar en España? Hay becas para colombianos que cubren el 85%

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en realizar una maestría presencial en España. La oportunidad corresponde al Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos, programa que se desarrolla en español y tiene una duración de 12 meses. La convocatoria contempla cuatro becas con una exención del 85 % sobre el valor de la matrícula.

El programa será impartido en Madrid mediante CEDEU Centro de Estudios Universitarios, institución que participa en el proceso de admisión junto con la Universidad Rey Juan Carlos. Para postularse a la convocatoria del Icetex es obligatorio haber obtenido previamente la carta de admisión definitiva al programa. La convocatoria fue abierta el 17 de septiembre de 2026 y las personas interesadas podrán presentar su postulación hasta el 8 de octubre de 2026 a las 5:00 de la tarde.



¿Qué maestría ofrece la beca del ICETEX en España?

La convocatoria corresponde al Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales, una formación enfocada en áreas relacionadas con la transformación digital y la gestión empresarial. Entre los campos que aborda se encuentran los negocios digitales, la innovación, la estrategia empresarial, la administración, la gestión de proyectos y la creación de modelos de negocio relacionados con tecnologías digitales. El programa es presencial, se dicta en español y tiene una duración de 12 meses, con inicio previsto para octubre de 2026 y finalización el 31 de julio de 2027.

De acuerdo con la información de la convocatoria, se trata de un programa de carácter oficial y los estudios ofertados por la Universidad Rey Juan Carlos se encuentran registrados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Los candidatos deberán reunir varios documentos para completar la inscripción. Entre los principales requisitos se encuentra una copia legible del pasaporte vigente, cuya validez no puede ser inferior al 1 de diciembre de 2027. Otro documento que se puede recibir es el Registro Universal de Ingresos (RUI).



¿Cuántas becas hay y qué porcentaje cubren?

En total se entregarán cuatro becas para el programa de Negocios Digitales. Cada beneficiario recibirá una exención equivalente al 85% del valor de la matrícula. Por lo tanto, quienes obtengan una de las becas deberán asumir el 15 % restante del costo de matrícula. La ayuda no incluye otros gastos derivados del viaje o de la permanencia en España. Entre los conceptos que quedan por fuera se encuentran:



Tiquetes aéreos.

Alojamiento en Madrid.

Alimentación y manutención.

Actividades y gastos personales.

Costos relacionados con la visa o residencia.

Seguros.

Otros gastos asociados a la estancia en España.

Costos correspondientes al proceso de inscripción.

La convocatoria está dirigida a profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia que cumplan con las condiciones establecidas por el Icetex. Los candidatos deben ser mayores de 22 años y menores de 43 años al momento del cierre de la convocatoria, es decir, el 8 de octubre de 2026. También es necesario haber terminado un programa de pregrado en una institución de educación superior reconocida y contar con el título profesional correspondiente.



Los aspirantes deberán acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 4.0 sobre 5.0, sin aproximaciones. Esta información debe aparecer en un certificado oficial de notas expedido por la universidad donde se cursó el pregrado. Además, los candidatos deben demostrar al menos 18 meses de experiencia profesional, contados desde la fecha en que obtuvieron el título universitario. La convocatoria señala que se dará preferencia a quienes tengan experiencia profesional, aunque el requisito mínimo establecido para participar es el tiempo de experiencia indicado.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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