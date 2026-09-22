En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SANTA MARTA
YAMID AMAT
DONALD TRUMP
ALIAS CHOLO
VILLA DE LEYVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump y Delcy Rodríguez ya se reunieron en Nueva York: inédito acercamiento

Donald Trump y Delcy Rodríguez ya se reunieron en Nueva York: inédito acercamiento

El encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, a puerta cerrada en el marco de la ONU, representa el primer diálogo entre mandatarios de Estados Unidos y Venezuela en más de once años.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Donald Trump y Delcy Rodríguez ya se reunieron en Nueva York: inédito acercamiento
Donald Trump y Delcy Rodríguez.
Miraflores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este martes por primera vez en Nueva York, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca.

La reunión tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Últimas Noticias

Huracán Polo alcanza la categoría 5 en el océano Pacífico y activa alertas por lluvias en México
MUNDO

Huracán Polo alcanza la categoría 5 en el océano Pacífico y activa alertas por lluvias en México

En EE. UU. mueren más migrantes en poder del ICE que pacientes durante la pandemia, según HRW
MUNDO

Colombiano se habría hecho pasar por agente de ICE para extorsionar a un trabajador: fue arrestado

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá. Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas el pasado enero, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

En una comunicación del Palacio de Miraflores, el Gobierno de Venezuela aseguró que tras la reunión se busca un fortalecimiento en la relación bilateral y un avance en la agenda de cooperación, especialmente en energía, minería y seguridad. "Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales", indicaron.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Venezuela

ONU

Nueva York

Publicidad

Publicidad

Publicidad