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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Abelardo de la Espriella ordena traslado de detenidos señalados de vínculos con las ACSN

Presidente Abelardo de la Espriella ordena traslado de detenidos señalados de vínculos con las ACSN

"No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos", escribió el mandatario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Presidente Abelardo De La Espriella ordena traslado de detenidos señalados de vínculos con las ACSN
Presidente Abelardo De La Espriella ordena traslado de detenidos señalados de vínculos con las ACSN -
Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según indicó, están detenidas por presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

La información fue dada a conocer por el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde aseguró que las personas actualmente recluidas en esos territorios serán ubicadas en pabellones de máxima seguridad de cárceles localizadas en otras regiones del país.

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"En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Le he ordenado al director del @INPEC_Colombia trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos", escribió De la Espriella.

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Durante las últimas horas, se han registrado ataques armados que afectaron el funcionamiento del comercio, el transporte público y la movilidad en distintos sectores de Santa Marta, así como en municipios y corredores viales de la zona. Ante ese panorama, el presidente Abelardo De La Espriella se desplazó a Santa Marta para liderar las acciones de respuesta por parte del Gobierno Nacional. La ciudad permanece con una amplia presencia de integrantes de la Fuerza Pública, mientras continúan las operaciones contra estructuras criminales que tienen injerencia en el departamento del Magdalena y otras zonas de la región Caribe.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los recientes hechos violentos estarían relacionados con una reacción de las ACSN tras los operativos adelantados por las autoridades contra esa organización. La cartera indicó que se mantienen acciones en áreas urbanas y rurales, así como operativos dirigidos contra otros cabecillas y miembros del grupo armado.

De la Espriella confirmó muerte de alias Cholo

Días atrás, el mandatario confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por las autoridades como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según informó el jefe de Estado, alias Cholo murió en una operación desarrollada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. En el procedimiento también murieron otros seis presuntos integrantes de la organización y fueron capturadas tres personas.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, durante el operativo las autoridades incautaron 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 milímetros y material de guerra. Asimismo, señaló que Pérez Villanueva tenía más de 15 años de trayectoria criminal y que era señalado de participar en la articulación de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

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"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", añadió el presidente.

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