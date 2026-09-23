Protestas en España por desalojo de Maricarmen, una octogenaria que vivió siete décadas en su casa

El desalojo de una frágil pensionada de 87 años de la vivienda en la que residió casi toda su vida en Madrid, reavivó este miércoles el debate sobre una de las expresiones más duras de la persistente crisis de la vivienda en España. Maricarmen vivió durante 70 años en el acomodado barrio madrileño de Retiro, junto al popular parque homónimo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y siempre pagó el alquiler, según sus partidarios.



La jubilada llevaba años inmersa en una batalla judicial contra una empresa inmobiliaria que adquirió su apartamento y elevó el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Los manifestantes afirmaron que, pese a estos cobros, la adulta mayor “nunca jamás ha dejado de pagar a su casero y que lo único que quería era morirse en su casa, tranquila”. La disputa llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desahucio, añadió el sindicato.



"¡Maricarmen, no estás sola!"

Agentes de la Policía sacaron por la fuerza a decenas de activistas que habían acampado ante el edificio de Maricarmen para tratar de impedir el desalojo este miércoles 23 de septiembre, entre gritos de "¡vergüenza!" de los manifestantes. Personal sanitario trasladó en camilla a la pensionada, que necesita silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban "¡Maricarmen, no estás sola!" detrás un cordón de seguridad.

Según Alicia del Río, miembro del sindicato, durante el desalojo, del que culpó al “partido socialista”, hubo “violencia de la que ha sufrido Maricarmen, la violencia que hemos sufrido todas desde el cordón en la puerta del portal y en las escaleras donde se oían gritos desgarradores. Hemos sido gaseadas, se nos ha dado en todos los puntos de dolor, estamos con marcas, con golpes, con escozor”. La adulta mayor fue bajada desde un sexto piso por las escaleras porque el ascensor dejó de funcionar un día antes del desalojo.

Por su parte, Del Río advirtió que “vamos a desobedecer cada día más porque somos capaces, cuando estamos juntas, de cambiar las cosas, y vamos a hacer este Madrid que está puesto al servicio de capital ingobernable hasta que las casas y todos los recursos públicos, todos los recursos de la vida sean puestos al servicio de la vida y no de unos pocos que especulan y que se lucran de ello”. Además, denunció que “no tenemos garantizado el derecho a la vivienda. Solo te lo garantiza si la heredas o si tus padres tienes el privilegio de que te den una considerable suma de dinero, que mucha gente no tiene”.



Amnistía Internacional España denunció "una vulneración de los derechos humanos" y "un sistema que antepone los intereses especulativos de un fondo buitre al derecho de Maricarmen a permanecer en su casa". "No es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España", afirmó la organización en un comunicado.



En una entrevista grabada el martes para la televisión pública RTVE, Maricarmen calificó a la empresa de "inhumana, y todo para ganar dinero. No se puede hacer a una persona vivir durante siete años lo que yo estoy viviendo, con un machete en la nuca para al próximo momento cortármela", dijo, responsabilizando de su situación a las autoridades nacionales, regionales y municipales. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en que el gobierno de izquierda ha intentado varias veces aprobar una ley para prohibir este tipo de desahucios y acusó a la Comunidad de Madrid, gobernada por los conservadores, de "ponerles la alfombra roja a estos especuladores".

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El acceso a la vivienda figura desde hace años entre las principales preocupaciones de los españoles, en un contexto en el que la oferta no cubre la demanda y los alquileres y precios de compra continúan disparándose, como ocurre en otros países de la Unión Europea. "Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía", declaró Maricarmen a RTVE. (Lea también: Él es “El Trompas”, presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte capturado en México)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE