"A veces tropezamos": palabras de J Balvin en pleno concierto tras su separación de Valentina Ferrer

J Balvin sorprendió a su público mexicano con unas palabras en medio de un show privado que dio en el Estadio Akron de Guadalajara. El colombiano ha estado en los titulares de las noticias internacionales desde que Valentina Ferrer, modelo argentina, confirmó que se habían separado.



¿Qué dijo J Balvin?

El cantante se tomó un momento del espectáculo y le hizo una petición a los asistentes al evento. A través de redes sociales los usuarios han difundido el momento y, aunque José no hizo ninguna mención específica a su separación, sus palabras sí fueron interpretadas por los presentes como una referencia a su separación.

El artista dio sus declaraciones justo antes de su interpretación de 'La canción', uno de sus más grandes éxitos, y pidió a los fanáticos que encendieran las luces de sus celulares. "Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, camino de sabiduría, que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el camino".

Las palabras del colombiano, aunque no mencionaron a Ferrer, sí dieron a entender al público que J Balvin no estaría pasando por el mejor momento. El artista añadió en su mensaje que esperaba que esas luces de los miles de asistentes a su concierto ayudaran a todos aquellos que necesitaran fuerza en su corazón y los invitó a recordar que todos cometen errores. "Por eso, que cada uno de ustedes que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerde que somos humanos y que estamos en esto", concluyó.



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Previo a esto, Balvin le había dedicado otro especial mensaje a la modelo argentina en el día de su cumpleaños. La publicación se hizo en la mañana del sábado 19 de septiembre, día en el que la argentina estaba cumpliendo 33 años de vida. El cantante no hizo ningún comentario sobre su separación de la modelo, solo le dedicó unas emotivas palabras para celebrar su cumpleaños.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti", escribió el cantante colombiano.

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J Balvin agregó en el mensaje de cumpleaños tres fotos: una de Valentina Ferrer cuando era niña, otra de ella más reciente y una en la que está junto a su hijo Río luciendo la camiseta de la selección Argentina. "Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale", concluyó.

Por su parte, Valentina Ferrer no ha expresado más palabras al respecto de su separación luego de ser ella la que confirmó al mundo que su relación con el colombiano terminó. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló la modelo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co