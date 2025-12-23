En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Ni María, ni José: este es el nombre más inscrito en el 2025, según la Registraduría Nacional

Ni María, ni José: este es el nombre más inscrito en el 2025, según la Registraduría Nacional

Le contamos cuales son los nombres más solicitados por los padres de familia en Colombia durante este 2025, de acuerdo con datos difundidos por la Registraduría Nacional. ¿Está el suyo en la lista?

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Ni María, ni José: este es el nombre más inscrito en el 2025, según la Registraduría Nacional
El nombre de una persona puede decir más de lo que piensa-
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad