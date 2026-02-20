Paso a paso para postularse a la UNAD y estudiar una carrera gratis en 2026.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) informó que inició el proceso de inscripción para quienes deseen acceder al beneficio de la Política de Gratuidad en la matrícula correspondiente al periodo académico 2026-I (16-02). El trámite se realizará conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional y al reglamento operativo vigente para esta política.

La convocatoria está dirigida tanto a aspirantes nuevos como a estudiantes antiguos de programas de pregrado que cumplan las condiciones exigidas. La institución aclaró que el proceso se desarrollará a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y del Sistema Nacional de Registro y Control Académico, encargados de recibir, revisar y validar la documentación.

¿En qué consiste la Política de Gratuidad?

La Política de Gratuidad es una medida adoptada por el Gobierno Nacional que cubre el valor de la matrícula en programas de pregrado: técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios, en instituciones públicas de educación superior. El beneficio está orientado a jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica o pertenezcan a poblaciones priorizadas.



La financiación del valor de la matrícula depende de los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional a cada institución. Por esta razón, los cupos son limitados y se otorgan según el orden de postulación y el cumplimiento de los requisitos. La inscripción no garantiza automáticamente el acceso al beneficio.



Requisitos generales para aplicar a la UNAD

De acuerdo con el reglamento operativo, quienes deseen postularse deberán cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:



No contar con título profesional universitario.

Acreditar pertenencia a alguno de los grupos priorizados, tales como

Estratos socioeconómicos 1, 2, 3 o sin estrato.

Grupos A, B o C del Sisbén IV.

Población indígena.

Población Rrom.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Víctimas del conflicto.

Personas con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Personas privadas de la libertad.

La acreditación deberá realizarse mediante documentos oficiales que respalden la información suministrada.



Paso a paso para realizar la postulación

La UNAD dispuso cuentas de correo electrónico específicas para cada centro. El aspirante debe enviar su solicitud únicamente al correo asignado al centro más cercano a su lugar de residencia. Solo se tendrá en cuenta un envío por persona. Este es el paso del procedimiento detallado:



Verifique que cumple los requisitos

Antes de iniciar el trámite, el aspirante debe confirmar que no posee título profesional universitario y que puede demostrar su pertenencia a alguno de los grupos priorizados. También debe revisar que el programa al cual desea ingresar esté habilitado para primera matrícula en el periodo 16-02.



Identifique el centro de inscripción

Es necesario consultar cuál es la sede de la UNAD que corresponde a su lugar de residencia. La postulación debe enviarse exclusivamente al correo del centro seleccionado.



Prepare la información para el cuerpo del correo

En el mensaje se debe incluir algunos de los siguientes datos completos:



Número y tipo de documento de identidad.

Nombres completos.

Grupo étnico (si aplica).

Tipo de discapacidad (si aplica).

Fecha de nacimiento.

País, departamento y ciudad de nacimiento

Dirección de residencia.

Número telefónico.

Correo electrónico principal.

Estrato socioeconómico.

Centro de inscripción.

Programa académico al cual se postula.

Puntaje ICFES.

Además, cada archivo solicitado por la UNAD debe enviarse en formato PDF, por separado, y no superar los 350 KB de tamaño. Los estudiantes antiguos deberán enviar la postulación desde su cuenta institucional con dominio @unadvirtual.edu.co. No se aceptarán envíos desde correos personales, salvo en el caso de estudiantes con cuenta inactiva por no haber tenido matrícula durante el último año. En ese evento, deberán gestionar el reingreso y adjuntar el Formato Único de Solicitud (FUS) diligenciado.



Una vez enviado el correo, el aspirante deberá esperar la revisión por parte de la Unidad de Registro y Control Académico. Durante la etapa de validación no se aceptan modificaciones en la información registrada. Si cumple los requisitos y existen cupos disponibles, recibirá la notificación de aceptación a partir del 3 de marzo de 2026. Posteriormente, deberá cumplir con los pasos indicados para formalizar la matrícula.



Programas no disponibles en convocatoria de la UNAD

Para el periodo 2026-I no estarán habilitados en primera matrícula varios programas tecnológicos, entre ellos Gestión Comercial y de Negocios, Gestión Industrial, Producción Agrícola, Producción Animal, Desarrollo de Software, Seguridad y Salud en el Trabajo, Producción de Audio y Filosofía, entre otros.

Además, los programas de Derecho, Psicología y Radiología e Imágenes Diagnósticas no participarán en esta convocatoria debido a sus procesos de admisión particulares. Para la vigencia 2026-1, los beneficiarios podrán matricular hasta 14 créditos académicos cubiertos por el beneficio. Si el estudiante decide inscribir hasta el máximo permitido de 21 créditos, deberá asumir con recursos propios el valor correspondiente a los créditos adicionales.



Calendario del proceso que debe tener en cuenta

La universidad estableció el siguiente cronograma:



Postulación y envío de documentos: del 18 de febrero a las 12:00 m. hasta el 25 de febrero de 2026. Después de esa fecha, el correo se cerrará automáticamente o cuando se completen los cupos disponibles.

del 18 de febrero a las 12:00 m. hasta el 25 de febrero de 2026. Después de esa fecha, el correo se cerrará automáticamente o cuando se completen los cupos disponibles. Revisión documental: del 18 al 28 de febrero de 2026.

del 18 al 28 de febrero de 2026. Validación de información: del 28 de febrero al 2 de marzo de 2026.

del 28 de febrero al 2 de marzo de 2026. Notificación de aceptación: a partir del 3 de marzo de 2026.

a partir del 3 de marzo de 2026. Fecha límite de pago de derechos complementarios: 16 de marzo de 2026 a las 3:00 p.m.

16 de marzo de 2026 a las 3:00 p.m. Inicio de clases: 31 de marzo de 2026.

31 de marzo de 2026. Finalización del periodo: 3 de agosto de 2026.

