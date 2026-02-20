El Sena lanzó inscripciones en 2026 para convertirse en agente de tránsito: programa es gratuito

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de su primera convocatoria de formación titulada en modalidad virtual para 2026. La oferta, que se realiza a través de la plataforma Betowa, contempla más de 30.000 cupos en programas de nivel técnico y tecnólogo, dirigidos a personas interesadas en fortalecer sus competencias laborales en áreas relacionadas con tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa y gestión empresarial, entre otras.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria está disponible para la comunidad en general, sin importar el lugar de residencia. Pueden postularse colombianos que vivan en el país o en el exterior, así como ciudadanos extranjeros que cuenten con documento de identificación válido en Colombia o con una situación migratoria definida. El plazo establecido para esta convocatoria va del 19 al 25 de febrero de 2026, según el calendario publicado por la entidad.

Sena lanzó programa virtual de Agente de tránsito y transporte

Uno de los programas incluidos en esta oferta es el Técnico en Agente de Tránsito y Transporte. Se trata de una formación titulada que se desarrollará en ambiente virtual y que tendrá una duración total de 2.208 horas. El período académico está previsto desde el 10 de abril de 2026 hasta el 9 de julio de 2027. El programa está orientado a la formación de talento humano capacitado para intervenir en procesos relacionados con la regulación de la movilidad vial, la aplicación de normas de tránsito y la atención de situaciones derivadas de accidentes y conflictos en la vía pública.



El programa también tiene dentro de su plan de estudios temas transversales como seguridad y salud en el trabajo, aplicación de prácticas de protección ambiental y uso de herramientas informáticas para el manejo de información. Estas competencias buscan que el aprendiz pueda desempeñarse en entornos institucionales que exigen manejo adecuado de datos, elaboración de informes y cumplimiento de protocolos. Para acceder al programa de Agente de tránsito y transporte del Sena, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos. Estos incluyen:



Habilidades que aprenderá en este curso del Sena

Durante el programa del Sena, el cual es presencial, los estudiantes aprenderán a regular el tránsito, a abordar y resolver conflictos viales, y a intervenir en situaciones de accidentes de tránsito. También comprenderán el marco legal y las mejores prácticas en seguridad vial, entre las que se incluyen:



La aplicación efectiva de las normativas de tránsito y transporte.

Identificar y caracterizar accidentes, siguiendo la normativa vigente.

La realización de procedimientos técnicos y legales para el registro adecuado de hechos relacionados con el tránsito.

El uso de técnicas de conciliación para la resolución de disputas relacionadas con el tránsito.

Además de estos conocimientos, los participantes también aprenderán una serie de habilidades transversales que fortalecerán su perfil profesional en el Sena, tales como:



Conocimientos en ciencias naturales aplicados a la seguridad vial.

Prácticas de seguridad y salud en el trabajo.

Comunicación efectiva en situaciones sociales y laborales.

Desarrollo de una ética profesional sólida.

Promoción de una cultura de paz y convivencia ciudadana.

Estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y metodologías técnicas criminalísticas.

Generar hábitos saludables de vida.

Utilizar herramientas informáticas, de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

¿Cómo inscribirse a programas gratuitos del Sena en Betowa?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

La formación titulada virtual conduce a la obtención de un título oficial como técnico o tecnólogo, dependiendo del programa cursado. Estos títulos tienen validez nacional y pueden fortalecer el perfil profesional de los egresados en procesos de vinculación laboral o emprendimiento. La institución indicó que la estructura académica incluye acompañamiento de instructores, acceso a plataformas digitales, materiales de estudio y evaluaciones periódicas.



